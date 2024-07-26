YKS üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih takvimi

YKS üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları gündemde. Tercih süreci için heyecanlı olan adaylar, şimdi ise tercih süreci sonrası sonuç tarihine odaklandı. YKS üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları açıklanma tarihi ile birlikte üniversite kayıtları ne zaman sorusu da yanıt arıyor. Peki, YKS üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?