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YKS üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih takvimi
Giriş Tarihi: 26.07.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
18:26
YKS üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih takvimi
YKS tercih işlemleri 25 Temmuz tarihinde başladı. Bu noktada tercih için heyecanla listesini oluşturan adaylar, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. 25 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan YKS tercih süreci 9 gün sürecek. Peki, YKS üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 ÖSYM YKS tercih takvimi.