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Haberler Yaşam YKS üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih takvimi
Giriş Tarihi: 26.07.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 18:26

YKS üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih takvimi

YKS tercih işlemleri 25 Temmuz tarihinde başladı. Bu noktada tercih için heyecanla listesini oluşturan adaylar, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. 25 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan YKS tercih süreci 9 gün sürecek. Peki, YKS üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 ÖSYM YKS tercih takvimi.

YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih takvimi

YKS üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları gündemde. Tercih süreci için heyecanlı olan adaylar, şimdi ise tercih süreci sonrası sonuç tarihine odaklandı. YKS üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları açıklanma tarihi ile birlikte üniversite kayıtları ne zaman sorusu da yanıt arıyor. Peki, YKS üniversite tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih takvimi

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

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YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih takvimi

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.

Tercih işlemi, AİS ekranındaki uyarılara göre sonlandırılmalı. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih takvimi

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Tercihlerin değerlendirilmesinin ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM YKS tercih takvimi

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

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