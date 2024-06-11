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YKS’de yapay zeka ile kopya çekti: İfadesi polisi bile şoke etti!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
18:58
YKS’de yapay zeka ile kopya çekti: İfadesi polisi bile şoke etti!
Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2'inci sınıf öğrencisi M.E.E.'nin kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çektiği belirlendi. Tutuklanan ve 2 yıl hiçbir sınava giremeyeceği öğrenilen M.E.'nin ifadesi şoke etti!