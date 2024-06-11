YKS’de yapay zeka ile kopya çekti: İfadesi polisi bile şoke etti!

Girdiği deneme sınavlarından kötü sonuçlar alan M.E.E'nin kız arkadaşı için tıp fakültesini kazanmak istediği, geçen yıl da sınava girerek başarısız olduğu, bu nedenle kopya çekme hazırlığı yaptığı iddia edildi. Isparta'da YKS'nin 8 Haziran Cumartesi yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen ve router cihazı, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme kamera ve gizli kulaklıkla yakalanan M.E.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. M.E.E'ye yardım ettiği öne sürülen A.B. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.