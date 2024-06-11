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Haberler Yaşam YKS’de yapay zeka ile kopya çekti: İfadesi polisi bile şoke etti!
Giriş Tarihi: 11.06.2024 18:58 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 18:58

YKS’de yapay zeka ile kopya çekti: İfadesi polisi bile şoke etti!

Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2'inci sınıf öğrencisi M.E.E.'nin kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çektiği belirlendi. Tutuklanan ve 2 yıl hiçbir sınava giremeyeceği öğrenilen M.E.'nin ifadesi şoke etti!

Erdoğan ÖZTÜRK
YKS’de yapay zeka ile kopya çekti: İfadesi polisi bile şoke etti!

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu TYT'de bir adayın üzerinde elektronik düzenek olduğunu tespit etti.

YKS’de yapay zeka ile kopya çekti: İfadesi polisi bile şoke etti!

TIP FAKÜLTESİNİ KAZANMAK İÇİN ÇEKMİŞ

Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2'inci sınıf öğrencisi M.E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.E.E'nin emniyetteki ifadesinde, sınav salonuna giriş yaptıktan sonra tuvalete gittiğini, 10 dakika içinde düzeneği aktif hale getirdiğini söylediği öğrenildi. Yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata verdiğini ileri süren M.E.E, bu nedenle soruları çözemediğini, paniklediğini, şüpheli hareketleri dikkati çektiği için de yakalandığını anlattı. M.E.E'nin, ifadesinde, "Hayalim tıp fakültesi kazanmaktı, bunu başaramadım. Kopya çektiğim için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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YKS’de yapay zeka ile kopya çekti: İfadesi polisi bile şoke etti!

"MUTLAKA KAZANMAMA LAZIM BABASI KIZI VERMEYECEK"

Şüphelinin yurttaki arkadaşlarının da ifadelerini alan güvenlik güçleri, M.E.E'nin yurt dışındaki bir alışveriş sitesinden satın aldığı cihazı yurtta test ettiği ve cihazın sorunsuz çalıştığı bilgisine ulaştı. M.E.E'nin arkadaşları ifadelerinde, şüphelinin son bir aydır "Mutlaka tıp kazanmam lazım, yoksa babası kızı vermeyecek" ifadesini sıklıkla kullandığını belirtti.

YKS’de yapay zeka ile kopya çekti: İfadesi polisi bile şoke etti!

Girdiği deneme sınavlarından kötü sonuçlar alan M.E.E'nin kız arkadaşı için tıp fakültesini kazanmak istediği, geçen yıl da sınava girerek başarısız olduğu, bu nedenle kopya çekme hazırlığı yaptığı iddia edildi. Isparta'da YKS'nin 8 Haziran Cumartesi yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen ve router cihazı, kredi kartı görünümünde cep telefonu, düğme kamera ve gizli kulaklıkla yakalanan M.E.E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. M.E.E'ye yardım ettiği öne sürülen A.B. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

YKS’de yapay zeka ile kopya çekti: İfadesi polisi bile şoke etti!

YAPTIRIM UYGULANACAK

İnternet sağlayıcı ve düğme kamerayla gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürdüğü belirlenen, sınavın ardından tutuklanan adayla ilgili 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince de yaptırım uygulanacak. Kanun, sınavlarda kopya çeken ya da kopyaya teşebbüs edenler ile sınavlarda yerine joker aday sokan adaylara yönelik cezai hükümleri içeriyor.

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