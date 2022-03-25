YKS’ye kaç kişi başvurdu! ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den açıklama

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) geçen yıla kıyasla yüzde 24,36 oranında artışla 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim ve mezuniyet durumuna, okul türlerine, yaş grupları ile başvuru yöntemlerine göre dağılımını değerlendirdi.

İlk kez 2018'de uygulanan YKS'nin 18-19 Haziran'da bu yıl beşincisinin gerçekleştirileceğini belirten Aygün, "2022-YKS, 5 yıl içinde en çok adayın başvurduğu YKS olma özelliği taşıyor." dedi.

Halis Aygün, 18 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 234 bin 409 aday,19 Haziran Pazar sabah oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 56 bin 512 aday, öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 168 bin 430 adayın katılacağını belirtti.

BAŞVURAN ADAY SAYISI YAKLAŞIK YÜZDE 25 ARTTI

ÖSYM Başkanı Aygün, "2022-YKS'ye gireceklerin sayısı 635 bin 522 aday artışıyla geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2021-YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903 iken bu yıl 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu." bilgisini verdi.

Halis Aygün, 18-19 Haziran'da yapılacak 2022-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Lise son sınıfta olan aday sayımız 923 bin 37 (yüzde 28,23), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 1 milyon 556 bin 730 (yüzde 47,99). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş veya kayıtlı aday sayımız ise 389 bin 823 (yüzde 12,27), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 293 bin 136 (yüzde 9,03). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 80 bin 699 (yüzde 2,48)."

EN YAŞLI ADAY 88 YAŞINDA

Lise son sınıf adaylarından 480 bin 112'sinin (yüzde 52) kadın, 442 bin 925'inin (yüzde 48) erkek olduğunu belirten Aygün, mezun adaylardan 1 milyon 110 bin 279'unun kadın, 1 milyon 210 bin 109'unun erkek olduğunu aktardı.