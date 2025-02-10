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Yoğun bakımda eziyet gördüğü o anlar sosyal medyaya damga vurmuştu! Savunmaları pes dedirtti! "Mağdur alzheimer hastası olduğu için..."
Giriş Tarihi: 10.02.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
14:16
Yoğun bakımda eziyet gördüğü o anlar sosyal medyaya damga vurmuştu! Savunmaları pes dedirtti! "Mağdur alzheimer hastası olduğu için..."
Ataşehir'de, Özel Bayındır Hastanesi'nin yoğun bakımında yatan Nermin Zeren isimli yaşlı kadının yüzüne para atıp eziyet ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 7 hastane çalışanının yargılanmasına başlandı. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkarken duruşmadaki savunmalarında hastayla dalga geçtiklerini ve eziyet ettiklerini reddetti. Sanık Ali Erata "Mağdur Alzheimer hastası olduğu için ve daha önce bankada çalıştığından dolayı 'kasadan paralarımı verin' demekteydi. Biz de bu nedenle fotokopi olarak paraları ona vermekteydik. Yataktan kalkmaması için böyle yapmaktaydık" dedi. Duruşma sonu mahkeme davayı erteledi.