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Yok böyle olay: Öldüğü düşünülen sürücü öyle bir şey yaptı ki!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
11:04
Yok böyle olay: Öldüğü düşünülen sürücü öyle bir şey yaptı ki!
Antalya'da inanılmaz bir olay yaşandı... Kontrolden çıkıp su kanalına uçan otomobildeki sürücü, kanaldan yüzerek çıkıp olay yerinden kaçtı. Aracın yaklaşık 1 buçuk ay önce satışını yapıp devrinin henüz alınmadığını belirten ruhsat sahibi kadın "Allah'tan içinde kimse yok" oldu. Kazanın görgü tanığı bir genç ise yaşananları şöyle anlattı...