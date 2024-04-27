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Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 11:04

Yok böyle olay: Öldüğü düşünülen sürücü öyle bir şey yaptı ki!

Antalya'da inanılmaz bir olay yaşandı... Kontrolden çıkıp su kanalına uçan otomobildeki sürücü, kanaldan yüzerek çıkıp olay yerinden kaçtı. Aracın yaklaşık 1 buçuk ay önce satışını yapıp devrinin henüz alınmadığını belirten ruhsat sahibi kadın "Allah'tan içinde kimse yok" oldu. Kazanın görgü tanığı bir genç ise yaşananları şöyle anlattı...

İHA
Yok böyle olay: Öldüğü düşünülen sürücü öyle bir şey yaptı ki!

Duyanları şaşkına çeviren olay dün akşam Antalya Kepez'de yaşandı. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 LUB 73 plakalı otomobilin önce kaldırıma çarpıp ardından su kanalına uçtuğunu görenler 112'yi aradı.

Yok böyle olay: Öldüğü düşünülen sürücü öyle bir şey yaptı ki!

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yollandı. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, araçta yaptıkları kontrolde herhangi bir kişinin olmadığını tespit etti.

Otomobil su kanalına uçtu! Öldüğü düşünülen sürücünün yüzerek kaçtığı ortaya çıktı | Video

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Yok böyle olay: Öldüğü düşünülen sürücü öyle bir şey yaptı ki!

Bunun üzerine görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, sürücünün araçtan çıktıktan sonra yüzerek kanaldan çıktığını ve ardından panikleyerek kaçtığını belirledi. Trafik polisinin araç plakasından yaptığı sorgulamada, aracın Gülfer Hanedar adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Yok böyle olay: Öldüğü düşünülen sürücü öyle bir şey yaptı ki!

Ekiplerin haber vermesiyle kaza yerine gelen Hanedar, aracı Halil isminde bir galerice yaklaşık 1 buçuk ay önce sattığını, parasını almasına rağmen karşı tarafın devrini henüz üzerine almadığını söyledi.

Yok böyle olay: Öldüğü düşünülen sürücü öyle bir şey yaptı ki!

Gazetecilere de açıklamada bulunan Hanedar, "Arabayı satmıştım, parasını aldım ancak devrini henüz üzerine almadı. Kaza olunca beni aradılar.

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