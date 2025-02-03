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Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:18

Yok böyle vahşet! Kızı darbedip zorla kaçırmaya çalıştı! Köpeğini tekmeledi! İşte o anlar

Ankara'da bir adam, sokakta yürüyen 16 yaşındaki H.N.K.'yi zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Genç kızı darp edip, köpeğini defalarca tekmeleyen A.A., çevre sakinlerinin müdahalesiyle kaçmaya kalktı ancak polis tarafından kısa sürede yakalandı. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı...

ÖMER ÇETİN
Yok böyle vahşet! Kızı darbedip zorla kaçırmaya çalıştı! Köpeğini tekmeledi! İşte o anlar

Ankara'nın Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde gerçekleşen olayda, A.A. (21), otomobiliyle cadde üzerinde yürüyen H.N.K.'yi hedef aldı.

Yok böyle vahşet! Kızı darbedip zorla kaçırmaya çalıştı! Köpeğini tekmeledi! İşte o anlar

Otomobilden inen şüpheli, genç kızı saçından çekip darp etti ve köpeğini tekmeledi. Ardından, kadını zorla otomobile bindirmeye çalıştı.

Ankara'da dehşet anları! 16 yaşındaki genç kıza ve köpeğine böyle saldırdı | Video

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Yok böyle vahşet! Kızı darbedip zorla kaçırmaya çalıştı! Köpeğini tekmeledi! İşte o anlar

MAHALLELİ DEVREYE GİRDİ, ŞÜPHELİ KAÇTI

Kadının çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. Panikleyen A.A., hızla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak, H.N.K. fırsattan yararlanarak otomobilden inip kaçtı.

Yok böyle vahşet! Kızı darbedip zorla kaçırmaya çalıştı! Köpeğini tekmeledi! İşte o anlar

Peşinden gelen A.A., kadını yakalayamayınca hızla kaçmaya kalktı ama H.N.K. düşerek başını kaldırıma çarptı.

Yok böyle vahşet! Kızı darbedip zorla kaçırmaya çalıştı! Köpeğini tekmeledi! İşte o anlar

KÖPEK KAYBOLDU, KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı kadın, Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaybolan köpek ise bulunamadı.

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