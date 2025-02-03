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Yok böyle vahşet! Kızı darbedip zorla kaçırmaya çalıştı! Köpeğini tekmeledi! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
11:18
Yok böyle vahşet! Kızı darbedip zorla kaçırmaya çalıştı! Köpeğini tekmeledi! İşte o anlar
Ankara'da bir adam, sokakta yürüyen 16 yaşındaki H.N.K.'yi zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Genç kızı darp edip, köpeğini defalarca tekmeleyen A.A., çevre sakinlerinin müdahalesiyle kaçmaya kalktı ancak polis tarafından kısa sürede yakalandı. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı...