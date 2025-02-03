Video Yaşam Ankara'da dehşet anları! 16 yaşındaki genç kıza ve köpeğine böyle saldırdı | Video
Ankara'da dehşet anları! 16 yaşındaki genç kıza ve köpeğine böyle saldırdı | Video

Ankara'da dehşet anları! 16 yaşındaki genç kıza ve köpeğine böyle saldırdı | Video

03.02.2025 | 08:33

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 16 yaşındaki genç kızı zorla otomobile bindirmeye çalışan şahıs, kızın köpeğini de defalarca tekmeledi. Genç kızın darp edildiği, köpeğin tekmelendiği anlar kameralara yansıdı.

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İddiaya göre, Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bir otomobilden inen şahıs, 16 yaşındaki H.N.K. adlı genç kıza ve yanındaki köpeğine saldırdı. Cadde ortasında yerde duran genç kızı zorla otomobile bindiren şahıs, ardından köpeği tekmelemeye başladı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine otomobiline binmeye çalışan şahıs, bu esnada otomobilden inen kadını tekrar darp etmeye başladı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçtığı esnada kadın ezilme tehlikesi yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, köpeğinin ise kaybolduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı A.A. (21), Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından tespit edilip, yakalanarak gözaltına alındı.

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