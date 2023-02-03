Yok böyle vicdansızlık! Görme engelli kadının 7 yıllık kirasını yok saydı, icraya verdi!

'EVİ BOŞALTACAKSINIZ'

Ev sahibi ile aralarında başlangıçta güzel bir diyalog olduğu için kirayı hep elden verdiklerini ifade eden Özdil, "Kirayı hep elden ödedik. Geçtiğimiz yıl kirada artış yaptı. Kira artışından 2 ay sonra tekrar geldi. 'Tekrar kontrat yapmamız gerekiyor. Kirada artış yapacağız' dedi. Biz de bunu kabul etmeyince 'Evimi boşaltın' dedi. Biz de evden çıkmayacağımızı ve yasal haklarımızı kullanacağımızı söyledik. Bu süreçte elden kira ödemeye devam ettik. Ben kira ödemelerini hep yanımda bir şahitle gittim. Geçenlerde kapımıza damadı geldi. 'Ben iflas ettim, kayınbabam bu evi bize verdi. Evi boşaltmanız gerekiyor' dedi. Daha sonra 'Oğlum evleniyor' veya 'Evi satacağız' gibi çelişkili söylemlerde bulundu. Yanında 3 kişi ile geldi. Yanındakilerden biri tehditvari 'Evi boşaltacaksınız' dedi. Ben de evi boşaltmayacağımı söyledim. Tehditler savurdu. Biz de suç duyurusunda bulunduk. Hiç yaşlı, engelli dinlemiyorlar. Hiç acımıyorlar, kapınıza dayanabiliyorlar" şeklinde konuştu.