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Yok böyle vicdansızlık! Görme engelli kadının 7 yıllık kirasını yok saydı, icraya verdi!
Giriş Tarihi: 03.02.2023 13:31
Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
13:38
Yok böyle vicdansızlık! Görme engelli kadının 7 yıllık kirasını yok saydı, icraya verdi!
'Yok böyle vicdansızlık' dedirten olay Antalya'da yaşandı. İddiaya göre ev sahibi, 2 ay içinde kiraya ikinci kez zam yapmak istedi. Kiracıdan zam talebine olumsuz yanıt alan ev sahibi, 7 yıldır elden ödenen kirayı yok sayarak görme engelli Habibe Özdil'i icraya verdi. Öte yandan kiracı Özdil, ev sahibinin damadını da kapıya göndererek tehdit ettiğini ileri sürdü. İşte o haberin detayları...