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  • Yok oldukları zannediliyordu... Türkiye'deki vahşi hayat kameralarda!

Yok oldukları zannediliyordu... 'deki vahşi hayat kameralarda!

'de yaban hayatının günümüzdeki durumu ile ilgili pek de bilgi sahibi değiliz. Özellikle de vahşi doğada hangi türdeki hayvanların yaşadığını bilmiyoruz. Bir zamanlar Anadolu'nun efsane ve eşsiz hayvanları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaban hayatı ile ilgili araştırma yapan bilim insanları Türkiye'de ilginç bulgu ve emarelere rastladı.

Yaban hayatı ve insan çatışmasını minimize edebilmek için 'de yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi eylem planı çerçevede doğaya yerleştirilen fotokapanlara ilginç görüntüler yansıdı.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 11:21
Yok oldukları zannediliyordu... Türkiye'deki vahşi hayat kameralarda!

Yaban hayatı ve insan çatışmasını minimize edebilmek için 'de yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi eylem planı çerçevede doğaya yerleştirilen fotokapanlara ilginç görüntüler yansıdı.

Yok oldukları zannediliyordu... Türkiye'deki vahşi hayat kameralarda!

İşte o fotoğraflar ve hikayeleri...

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Yok oldukları zannediliyordu... Türkiye'deki vahşi hayat kameralarda!

Fotokapanlar sayesinde kaçak avcılıkla etkin şekilde mücadele edilirken, günümüze kadar memeli türlerden boz ayı, vaşak, çakal, tilki, kurt, yaban domuzu, karaca, yaban keçisi, porsuk, sansar, tavşan, kirpi ve sincap, kanatlı türlerden de orman kartalı, şahin, kınalı keklik, öter ardıç, saksağan, alakarga, çulluk, karatavuk gibi hayvanların görüntüleri kayıt altına alındı.

Yok oldukları zannediliyordu... Türkiye'deki vahşi hayat kameralarda!

Belirli aralıklarla aynı bölgeden ayı, çakal, domuz ile ineklerin geçtiğinin görüldüğü görüntülerde, ön ayakları üzerinde duran ayının bir süre yakındaki köye bakması da kayda geçti.

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Yok oldukları zannediliyordu... Türkiye'deki vahşi hayat kameralarda!
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Yok oldukları zannediliyordu... Türkiye'deki vahşi hayat kameralarda!
Yok oldukları zannediliyordu... Türkiye'deki vahşi hayat kameralarda!
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