Yok oldukları zannediliyordu... Türkiye'deki vahşi hayat kameralarda!
Yok oldukları zannediliyordu... Türkiye'deki vahşi hayat kameralarda!
Türkiye'de yaban hayatının günümüzdeki durumu ile ilgili pek de bilgi sahibi değiliz. Özellikle de vahşi doğada hangi türdeki hayvanların yaşadığını bilmiyoruz. Bir zamanlar Anadolu'nun efsane ve eşsiz hayvanları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yaban hayatı ile ilgili araştırma yapan bilim insanları Türkiye'de ilginç bulgu ve emarelere rastladı.
Yaban hayatı ve insan çatışmasını minimize edebilmek için Artvin'de yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi eylem planı çerçevede doğaya yerleştirilen fotokapanlara ilginç görüntüler yansıdı.
Giriş Tarihi: 21.02.2019
10:12
Güncelleme Tarihi: 21.02.2019
11:21