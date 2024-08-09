Giriş Tarihi: 09.08.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
11:27
YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? 2024 YÖKDİL/2 sınavı kaç soru, kaç dakika?
101 bin 96 adayı katılımıyla gerçekleştirilecek olan YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) bu hafta sonu düzenleniyor. Yılın ikinci YÖKDİL sınavı, fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında gerçekleştirilecek. İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak olan sınava ilişkin YÖKDİL ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Bu kapsamda YÖKDİL sınavı kaç soru, kaç dakika soruları da mercek altına alınıyor. İşte detaylar.