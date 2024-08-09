YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? 2024 YÖKDİL/2 sınavı kaç soru, kaç dakika?

YÖKDİL sınavına katılmaya hazırlanan adaylar, YÖKDİL ne zaman, saat kaçta sorusuyla sınavın başlangıç ve bitiş saati hakkında araştırmaları hızlandırdı. Akademik kariyerini bir sonraki basamağa taşımak isteyen pek çok aday, iyi bir puan almak için ter dökecek. Peki, 2024 YÖKDİL/2 sınavı kaç soru, kaç dakika? İşte sınav süresi ve diğer detaylar…