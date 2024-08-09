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Giriş Tarihi: 09.08.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:27

YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? 2024 YÖKDİL/2 sınavı kaç soru, kaç dakika?

101 bin 96 adayı katılımıyla gerçekleştirilecek olan YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) bu hafta sonu düzenleniyor. Yılın ikinci YÖKDİL sınavı, fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında gerçekleştirilecek. İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılacak olan sınava ilişkin YÖKDİL ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Bu kapsamda YÖKDİL sınavı kaç soru, kaç dakika soruları da mercek altına alınıyor. İşte detaylar.

YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? 2024 YÖKDİL/2 sınavı kaç soru, kaç dakika?

YÖKDİL sınavına katılmaya hazırlanan adaylar, YÖKDİL ne zaman, saat kaçta sorusuyla sınavın başlangıç ve bitiş saati hakkında araştırmaları hızlandırdı. Akademik kariyerini bir sonraki basamağa taşımak isteyen pek çok aday, iyi bir puan almak için ter dökecek. Peki, 2024 YÖKDİL/2 sınavı kaç soru, kaç dakika? İşte sınav süresi ve diğer detaylar…

YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? 2024 YÖKDİL/2 sınavı kaç soru, kaç dakika?

YÖKDİL/2 NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
YÖKDİL/2 11 Ağustos 2024 saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'a kadar sınav binasında olması gerekiyor.

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YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? 2024 YÖKDİL/2 sınavı kaç soru, kaç dakika?

YÖKDİL KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
YÖKDİL/2 180 dakika sürüyor. Toplamda 80 soru soruluyor. Sınav 13.15'te sona erecek.

YÖKDİL ne zaman, saat kaçta? 2024 YÖKDİL/2 sınavı kaç soru, kaç dakika?

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