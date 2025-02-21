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Haberler Yaşam YÖKDİL SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM paylaştı! YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 08:07 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 08:08

YÖKDİL SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM paylaştı! YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz hafta sonu, 17 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL/1 sınavı, pek çok aday için büyük bir önem taşıyor. Sınavın hemen ardından, özellikle yüksek lisans ve doktora başvuruları için bu sınavı geçmeyi hedefleyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlenmiş durumda. Peki, 2025 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı.

YÖKDİL SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM paylaştı! YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Bu yılki sınav, 113 bin 667 adayın katılımıyla tek oturumda tamamlandı. ÖSYM tarafından YÖKDİL sonuç açıklanma tarihi ilan edildi. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden sorgulama yapabilecekler. Peki, 2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM paylaştı! YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre YÖKDİL sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

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YÖKDİL SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM paylaştı! YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL TAKVİMİ 2025

YÖKDİL/2

Başvuru Tarihleri:

11.06.2025

18.06.2025

Sınav Tarihi:

27.07.2025

Sonuç Tarihi:

15.08.2025

YÖKDİL SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM paylaştı! YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

(e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)

Başvuru Tarihleri:

06.05.2025

14.05.2025

Sınav Tarihi

24.05.2025

Sonuç Tarihi:

24.05.2025

YÖKDİL SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM paylaştı! YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

(e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)

Başvuru Tarihleri:

06.05.2025

14.05.2025

Sınav Tarihi:

25.05.2025

Sonuç Tarihi:

25.05.2025

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