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YÖKDİL SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM paylaştı! YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 08:07
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
08:08
YÖKDİL SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM paylaştı! YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz hafta sonu, 17 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL/1 sınavı, pek çok aday için büyük bir önem taşıyor. Sınavın hemen ardından, özellikle yüksek lisans ve doktora başvuruları için bu sınavı geçmeyi hedefleyen adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarih belirlenmiş durumda. Peki, 2025 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı.