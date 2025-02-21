YÖKDİL SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM paylaştı! YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Bu yılki sınav, 113 bin 667 adayın katılımıyla tek oturumda tamamlandı. ÖSYM tarafından YÖKDİL sonuç açıklanma tarihi ilan edildi. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden sorgulama yapabilecekler. Peki, 2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?