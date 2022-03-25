Haberler Yaşam YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile

Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:07

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile

ÖSYM takvimi ile belli olan sınav, başvuru ve sonuç tarihleri resmi internet sitesi üzerinden adaylar ile paylaşılıyor. YÖKDİL sonuçları da adayların beklediği açıklamalardan biri. 2022 ÖSYM takvimi ile açıklanan tarihlerin ardından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavla birlikte "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yanıt arıyor. ÖSYM, YÖKDİL sınav sonucu sorgulama tarihini de adaylar ile paylaştı. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?