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Haberler Yaşam YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:07

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile

ÖSYM takvimi ile belli olan sınav, başvuru ve sonuç tarihleri resmi internet sitesi üzerinden adaylar ile paylaşılıyor. YÖKDİL sonuçları da adayların beklediği açıklamalardan biri. 2022 ÖSYM takvimi ile açıklanan tarihlerin ardından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavla birlikte "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yanıt arıyor. ÖSYM, YÖKDİL sınav sonucu sorgulama tarihini de adaylar ile paylaştı. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile

13 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen YÖKDİL sınavının ardından adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından belirlenen tarihte öğrenebilecekler. YÖKDİL, yılın belli zamanlarında yapılıyor. YÖKDİL'in YDS'den farkı bu sınavdaki yabancı dil sorularının okuduğunuz lisans bölümüne göre belirlenmesi. Adaylar, yüksek lisans başvurularında YÖKDİL sınavını da tercih edebiliyor. 2022 YÖKDİL/1 kodlu yılın ilk sınavı için sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 ÖSYM sınav takviminde belirtildiğine göre YÖKDİL sınav sonuçları 29 Mart 2022 tarihinde belli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları tarihi 2022 ÖSYM takvimi ile

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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