YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile

ÖSYM sınav takvimine göre 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL adayları şimdi de sonuçları bekliyor. "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır" sorusu gündemde. ÖSYM, YÖKDİL sonuç tarihini açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından belirlenen tarihte öğrenebilecekler. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL sınav sonuç tarihi…