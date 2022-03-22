YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile

Adayların kendi alanlarında yabancı dil bilgilerini tespit etmek amaçlı girdikleri YÖKDİL sınavı, yılın belli zamanlarında yapılıyor. YÖKDİL'in YDS'den farkı bu sınavdaki yabancı dil sorularının okuduğunuz lisans bölümüne göre belirlenmesi. Adaylar, yüksek lisans başvurularında YÖKDİL sınavını da tercih edebiliyor. Bu senenin ilk YÖKDİL sınavı 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Adaylar şimdi sonuçları bekliyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuç tarihi ne? İşte detaylar…