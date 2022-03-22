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Haberler Yaşam YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile
Giriş Tarihi: 22.03.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 16:18

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile

ÖSYM sınav takvimine göre 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL adayları şimdi de sonuçları bekliyor. "YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır" sorusu gündemde. ÖSYM, YÖKDİL sonuç tarihini açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından belirlenen tarihte öğrenebilecekler. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YÖKDİL sınav sonuç tarihi…

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile

Adayların kendi alanlarında yabancı dil bilgilerini tespit etmek amaçlı girdikleri YÖKDİL sınavı, yılın belli zamanlarında yapılıyor. YÖKDİL'in YDS'den farkı bu sınavdaki yabancı dil sorularının okuduğunuz lisans bölümüne göre belirlenmesi. Adaylar, yüksek lisans başvurularında YÖKDİL sınavını da tercih edebiliyor. Bu senenin ilk YÖKDİL sınavı 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. Adaylar şimdi sonuçları bekliyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav sonuç tarihi ne? İşte detaylar…

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2022 ÖSYM sınav takviminde belirtildiğine göre YÖKDİL sınav sonuçları 29 Mart 2022 tarihinde belli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022/1 YÖKDİL sınav sonuçları ÖSYM takvimi ile

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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