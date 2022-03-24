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Haberler Yaşam YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.03.2022 12:28 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 12:28

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler YÖKDİL sınav sonuçları araştırmasına çıktı. 13 Mart'ta sona eren sınavların ardından sorulara ve cevap anahtarı kitapçığı erişime açıldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren öğrenciler YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı sorusuna yanıt arıyor. Sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulama üzerinden sorgulanacak. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle artış gösteriyor. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından belirlenen tarihte öğrenebilecekler. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 ÖSYM sınav takviminde belirtildiğine göre YÖKDİL sınav sonuçları 29 Mart 2022 tarihinde belli olacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2022 YÖKDİL SINAV TARİHLERİ

13 Mart 2022 - YÖKDİL/1

22 Ağustos 2022 - YÖKDİL/2

14 Mayıs 2022 - e-YÖKDİL

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YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı
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