Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler YÖKDİL sınav sonuçları araştırmasına çıktı. 13 Mart'ta sona eren sınavların ardından sorulara ve cevap anahtarı kitapçığı erişime açıldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren öğrenciler YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı sorusuna yanıt arıyor. Sınav sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulama üzerinden sorgulanacak. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile YÖKDİL/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı