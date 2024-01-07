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Giriş Tarihi: 07.01.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 09:23

Yol verme kavgasında eldivenle saldırıp yumruk atmıştı: Mahkemeden şoke eden karar: Silah sayıldı!

İstanbul Kadıköy'de iki motosikletli arasında yol verme kavgası çıktı. Ecza deposunda kurye olan Taygun B, kendisine yol vermeyen motosikletliye saldırdı. Motoru üzerine sürüp düşürdüğü adamı dakikalarca yumrukladı! Savcılık ise emsal niteliğinde bir karara imza attı: Eldiven silah sayıldı!

ARZU KAYA
Yol verme kavgasında eldivenle saldırıp yumruk atmıştı: Mahkemeden şoke eden karar: Silah sayıldı!

Trafikte yaşanan yol kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Mahkemenin verdiği karar ise herkesi şoke etti. Olay, geçtiğimiz yıl şubat ayında İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Kayhan G., yine bir diğer motosikletli Tayfun B. ile trafikte yol verme tartışmasına girdi.

Yol verme kavgasında eldivenle saldırıp yumruk atmıştı: Mahkemeden şoke eden karar: Silah sayıldı!

İddiaya göre Tayfun B. "Lan ş...siz niye yol vermiyorsun" diyerek Kayhan G.'nin üzerine motosikletini sürmek istedi. bu sırada motosikletiyle birlikte yere düşen Kayhan G., bir de karşı tarafın yumruklu saldırısına maruz kaldı.

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Yol verme kavgasında eldivenle saldırıp yumruk atmıştı: Mahkemeden şoke eden karar: Silah sayıldı!

"ELDİVENLE VURDU"
Darp edilen motosikletli plaka bilgisi verip, darp raporu aldı. Şikayetçi olunca savcılık soruşturma başlattı. Şüpheli Tayfun B. bir ecza deposuna ait motosikleti normalde kendisinin kullandığını, akşam üzeri mesai saati dışı olduğu için kendisinin motosikleti kullanmasının imkansız olduğunu belirterek suçlamayı kabul etmedi. Ancak darp edilen motosikletli Tayfun B.'yi teşhis etti. Karşı tarafın yol isteğini duymadığını, elinde eldiven olduğunu, motosiklet eldivenlerinin düşmeye karşı elleri korumak için sert cisimlerle desteklendiğini ve bu eldivenle darp edildiğini belirtti.

Yol verme kavgasında eldivenle saldırıp yumruk atmıştı: Mahkemeden şoke eden karar: Silah sayıldı!

SAVCILIKTAN ELDİVEN TESPİTİ
Savcılık ise motosikletlilerin kullandığı korumalı eldivene dikkat çekti. Eldivenlerin incelemesini yapan savcılık görsellerini alarak soruşturma dosyasına ekledi. Bu eldivenin silahtan sayıldığını da belirtti. Şüphelinin motosiklete hasar da verdiğini belirten savcılık "Silahla yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından 6 yıl 10 aya kadar hapsini talep etti.

Yol verme kavgasında eldivenle saldırıp yumruk atmıştı: Mahkemeden şoke eden karar: Silah sayıldı!

HASARI KARŞILAYACAĞINI SÖYLEDİ
Hakim karşısına çıkan sanık, yine suçlamayı kabul etmeyerek olayı kendisinin yaşamadığını ileri sürdü ancak, "o gün nöbetçi ben miydim hatırlamıyorum" dedi. Mağdur motosikletli ise kendisini darp edenin sanık olduğunu tekrar etti. 3 bin 500 lira zararının olduğunu söyledi. Sanık bunun üzerine suçu olmasa da zararı ödeyeceğini belirtince mahkeme, zararı ödemesi için süre vererek duruşmayı erteledi.

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