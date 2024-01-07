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Yol verme kavgasında eldivenle saldırıp yumruk atmıştı: Mahkemeden şoke eden karar: Silah sayıldı!
Giriş Tarihi: 07.01.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
09:23
Yol verme kavgasında eldivenle saldırıp yumruk atmıştı: Mahkemeden şoke eden karar: Silah sayıldı!
İstanbul Kadıköy'de iki motosikletli arasında yol verme kavgası çıktı. Ecza deposunda kurye olan Taygun B, kendisine yol vermeyen motosikletliye saldırdı. Motoru üzerine sürüp düşürdüğü adamı dakikalarca yumrukladı! Savcılık ise emsal niteliğinde bir karara imza attı: Eldiven silah sayıldı!