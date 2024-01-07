Yol verme kavgasında eldivenle saldırıp yumruk atmıştı: Mahkemeden şoke eden karar: Silah sayıldı!

HASARI KARŞILAYACAĞINI SÖYLEDİ

Hakim karşısına çıkan sanık, yine suçlamayı kabul etmeyerek olayı kendisinin yaşamadığını ileri sürdü ancak, "o gün nöbetçi ben miydim hatırlamıyorum" dedi. Mağdur motosikletli ise kendisini darp edenin sanık olduğunu tekrar etti. 3 bin 500 lira zararının olduğunu söyledi. Sanık bunun üzerine suçu olmasa da zararı ödeyeceğini belirtince mahkeme, zararı ödemesi için süre vererek duruşmayı erteledi.