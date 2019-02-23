Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk bve yağışlı hava Trakya'da da oldukça sert bir şekilde hissedilmeye başlandı. Fırtına ve kar yağışının etkili olduğu bölgede çok sayıda kaza meydana geldi. Trakya'ya etkisi altına alan kar yağışı Tekirdağ'ın Saray ilçesinde etkili olurken, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 10 santime ulaştığı Saray'da hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Yer yer tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle trafik kazaları da meydana geldi. Ulaşımın güçlükle sağlandığı Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesi karayolu üzerinden sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen yolcu otobüsünde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Çukuryurt Mahallesi yolunda ise iki minibüs ile bir otomobil yol dışına çıktı. Araçlar iş makineleri ve traktörlerle çıkarıldı. Saray'da karayolları ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.