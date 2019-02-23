Yolcu otobüsü tipi yüzünden devrildi

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk bve yağışlı hava Trakya'da da oldukça sert bir şekilde hissedilmeye başlandı. Fırtına ve kar yağışının etkili olduğu bölgede çok sayıda kaza meydana geldi.