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Yolcu otobüsü tipi yüzünden devrildi

Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk bve yağışlı hava Trakya'da da oldukça sert bir şekilde hissedilmeye başlandı. Fırtına ve kar yağışının etkili olduğu bölgede çok sayıda kaza meydana geldi.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 23.02.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 23.02.2019 17:13
Yolcu otobüsü tipi yüzünden devrildi
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Yolcu otobüsü tipi yüzünden devrildi

Trakya'ya etkisi altına alan kar yağışı 'ın Saray ilçesinde etkili olurken, hayatı olumsuz etkiledi.

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Yolcu otobüsü tipi yüzünden devrildi

Kar kalınlığının yer yer 10 santime ulaştığı Saray'da hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü.

Yolcu otobüsü tipi yüzünden devrildi

Yer yer tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle da meydana geldi.

Yolcu otobüsü tipi yüzünden devrildi

Ulaşımın güçlükle sağlandığı Saray ile 'nin ilçesi karayolu üzerinden sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen yolcu otobüsünde bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

Yolcu otobüsü tipi yüzünden devrildi

Çukuryurt Mahallesi yolunda ise iki minibüs ile bir otomobil yol dışına çıktı.

Yolcu otobüsü tipi yüzünden devrildi

Araçlar iş makineleri ve traktörlerle çıkarıldı. Saray'da karayolları ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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