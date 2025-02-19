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Haberler Yaşam Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Herkes uyuyor sandı! Gerçek bakın ne çıktı...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:15

Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Herkes uyuyor sandı! Gerçek bakın ne çıktı...

Kayseri'den Bursa'nın Karacabey ilçesine gitmek için otobüse binen 81 yaşındaki adam, memleketine 70 kilometre kala otobüste hayatını kaybetti. Otobüse binmeden önce uyku hapı aldığı iddia edilen adamın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. 700 kilometre boyunca babasının uyuduğunu sanan kızı, otobüs mola verdiğinde babasının öldüğünü anlayınca fenalık geçirdi

İHA
Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Herkes uyuyor sandı! Gerçek bakın ne çıktı...

Olay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi.

Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Herkes uyuyor sandı! Gerçek bakın ne çıktı...

Edinilen bilgiye göre, Enver Ekiz (81) kızı ve damadı ile memleketine dönmek için Kayseri'den otobüse bindi. Otobüste uyku hapı kullanan Ekiz, bir süre sonra uyandı. Tekrar uyku hapı istemesi üzerine kızı, hapı ikiye bölerek babasına verdi. Bursa

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Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Herkes uyuyor sandı! Gerçek bakın ne çıktı...

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mola veren otobüste bulunan Ekiz'in kızı, babasını kaldırmak için dürttü. Enver Ekiz'in tepki vermediğini ve nefes almadığını anlayan kızı durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Herkes uyuyor sandı! Gerçek bakın ne çıktı...

MEMLEKETİNE 70 KİLOMETRE KALA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası 81 yaşındaki Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Herkes uyuyor sandı! Gerçek bakın ne çıktı...

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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