Haberler
Yaşam
Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Herkes uyuyor sandı! Gerçek bakın ne çıktı...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:15
Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Herkes uyuyor sandı! Gerçek bakın ne çıktı...
Kayseri'den Bursa'nın Karacabey ilçesine gitmek için otobüse binen 81 yaşındaki adam, memleketine 70 kilometre kala otobüste hayatını kaybetti. Otobüse binmeden önce uyku hapı aldığı iddia edilen adamın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. 700 kilometre boyunca babasının uyuduğunu sanan kızı, otobüs mola verdiğinde babasının öldüğünü anlayınca fenalık geçirdi