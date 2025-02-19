Yolcu otobüsünde akılalmaz olay! Herkes uyuyor sandı! Gerçek bakın ne çıktı...

Edinilen bilgiye göre, Enver Ekiz (81) kızı ve damadı ile memleketine dönmek için Kayseri'den otobüse bindi. Otobüste uyku hapı kullanan Ekiz, bir süre sonra uyandı. Tekrar uyku hapı istemesi üzerine kızı, hapı ikiye bölerek babasına verdi. Bursa