Video Yaşam Kilometrelerce herkes onu uyuyor sandı, otobüs mola verince öldüğü anlaşıldı | Video
Kilometrelerce herkes onu uyuyor sandı, otobüs mola verince öldüğü anlaşıldı | Video

Kilometrelerce herkes onu uyuyor sandı, otobüs mola verince öldüğü anlaşıldı | Video

19.02.2025 | 12:45

Kayseri'den Bursa'nın Karacabey ilçesine gitmek için otobüse binen 81 yaşındaki adam, memleketine 70 kilometre kala otobüste hayatını kaybetti. Otobüse binmeden önce uyku hapı aldığı iddia edilen adamın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. 700 kilometre boyunca babasının uyuduğunu sanan kızı, otobüs mola verdiğinde babasının öldüğünü anlayınca fenalık geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enver Ekiz (81) kızı ve damadı ile memleketine dönmek için Kayseri'den otobüse bindi. Otobüste uyku hapı kullanan Ekiz, bir süre sonra uyandı. Tekrar uyku hapı istemesi üzerine kızı, hapı ikiye bölerek babasına verdi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mola veren otobüste bulunan Ekiz'in kızı, babasını kaldırmak için dürttü. Enver Ekiz'in tepki vermediğini ve nefes almadığını anlayan kızı durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MEMLEKETİNE 70 KİLOMETRE KALA HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası 81 yaşındaki Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Narkotik köpeği uyuşturucu hapları buldu: 3 gözaltı | Video 00:29
Narkotik köpeği uyuşturucu hapları buldu: 3 gözaltı | Video 19.02.2025 | 12:55
Kilometrelerce herkes onu uyuyor sandı, otobüs mola verince öldüğü anlaşıldı | Video 00:31
Kilometrelerce herkes onu uyuyor sandı, otobüs mola verince öldüğü anlaşıldı | Video 19.02.2025 | 12:45
Çete üyeleriyle anlaşıp sevgilisine silahlı saldırı yaptırdı! 10 şüpheli tutuklandı | Video 04:23
Çete üyeleriyle anlaşıp sevgilisine silahlı saldırı yaptırdı! 10 şüpheli tutuklandı | Video 19.02.2025 | 12:16
Uyuşturucudan aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı | Video 00:34
Uyuşturucudan aranan şahıs JASAT ekiplerince yakalandı | Video 19.02.2025 | 12:14
Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca liralık uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 03:18
Kapıkule’de kaçakçılık operasyonu: Milyonlarca liralık uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 19.02.2025 | 11:42
Adana’da suçüstü yakalanan 4 torbacı tutuklandı | Video 01:00
Adana’da suçüstü yakalanan 4 torbacı tutuklandı | Video 19.02.2025 | 11:10
Fatih’te 5 kişi yolda karşılaştığı husumetlisini sopalarla darbedip bıçakladı | Video 04:09
Fatih'te 5 kişi yolda karşılaştığı husumetlisini sopalarla darbedip bıçakladı | Video 19.02.2025 | 11:04
Direksiyon sınavında heyecanlandı, heyecanını sure okuyarak yendi | Video 04:06
Direksiyon sınavında heyecanlandı, heyecanını sure okuyarak yendi | Video 19.02.2025 | 10:58
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonet böyle çarptı | Video 01:15
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonet böyle çarptı | Video 19.02.2025 | 10:58
Ankara’da mest eden manzarada kartopu keyfi | Video 05:30
Ankara'da mest eden manzarada kartopu keyfi | Video 19.02.2025 | 10:20
Esnaftan 35 milyon TL haraç isteyen ‘Duygusuzlar’ çetesi çökertildi | Video 02:01
Esnaftan 35 milyon TL haraç isteyen ‘Duygusuzlar' çetesi çökertildi | Video 19.02.2025 | 10:11
Arnavutköy’de İETT otobüsü yolda kaldı | Video 00:25
Arnavutköy’de İETT otobüsü yolda kaldı | Video 19.02.2025 | 10:11
Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi | Video 01:28
Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi | Video 19.02.2025 | 10:11
Küçükçekmece’de metrobüs alt geçidini su bastı, yolcular paletlerin üzerinde yürümeye çalıştı | Video 01:54
Küçükçekmece’de metrobüs alt geçidini su bastı, yolcular paletlerin üzerinde yürümeye çalıştı | Video 19.02.2025 | 09:51
Fatih’te cami avlusunda havaya ateş edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 03:28
Fatih'te cami avlusunda havaya ateş edilmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 19.02.2025 | 09:51
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Başakşehir beyaza büründü | Video 00:57
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Başakşehir beyaza büründü | Video 19.02.2025 | 09:51
Polis ekiplerinden kışın güzelliğinde sıcak görüntüler | Video 00:29
Polis ekiplerinden kışın güzelliğinde sıcak görüntüler | Video 19.02.2025 | 09:40
Tunceli’de kar yağışı 82 köy yolunu ulaşıma kapattı | Video 01:09
Tunceli’de kar yağışı 82 köy yolunu ulaşıma kapattı | Video 19.02.2025 | 09:38
Adilcevaz’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı | Video 01:22
Adilcevaz’da otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı | Video 19.02.2025 | 09:27
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı | Video 03:41
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı | Video 19.02.2025 | 09:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA