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Giriş Tarihi: 03.10.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:51

Yolda yürürken öldürülmüştü: O cinayetin ardından alacak verecek meselesi çıktı!

İstanbul Sultangazi'de 19 yaşındaki Şahin Aslan'ı yolda yürürken arkasından araçla gelip yol sorma bahanesiyle yanına çağırarak kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin olayı alacak verecek meselesinden dolayı gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5' i tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Yolda yürürken öldürülmüştü: O cinayetin ardından alacak verecek meselesi çıktı!

Olay, 27 Eylül günü saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Yolda yürürken öldürülmüştü: O cinayetin ardından alacak verecek meselesi çıktı!

İddiaya göre, 19 yaşındaki Şahin Aslan sokakta biriyle sohbet ettiği sırada otomobil ile gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

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Yolda yürürken öldürülmüştü: O cinayetin ardından alacak verecek meselesi çıktı!

Karnından yaralanan Aslan, kanlar içerisinde bir süre ilerledikten sonra aynı sokakta yine kurşun yağmuruna tutuldu.

Yolda yürürken öldürülmüştü: O cinayetin ardından alacak verecek meselesi çıktı!

Birçok yerinden kurşunların isabet ettiği Aslan yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yolda yürürken öldürülmüştü: O cinayetin ardından alacak verecek meselesi çıktı!

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yaralı Aslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aslan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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