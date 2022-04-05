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Haberler Yaşam YouTuber Batuhan Şahin (Yeisso) ile Abdüsselam Yılmaz’ın (Deli Mi Ne) kavga görüntüleri çıktı
Giriş Tarihi: 05.04.2022 11:37 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 11:37

YouTuber Batuhan Şahin (Yeisso) ile Abdüsselam Yılmaz’ın (Deli Mi Ne) kavga görüntüleri çıktı

Korkunç olay İstanbul Karaköy'deki bir gece kulübünde yaşandı. Sosyal medya fenomenlerinin verdiği partide kavga çıktı. Batuhan Şahin ve Abdüsselam Yılmaz'ın kapıştığı olayın görüntüleri ise yeni ortaya çıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

YouTuber Batuhan Şahin Yeisso ile Abdüsselam Yılmaz’ın Deli Mi Ne kavga görüntüleri çıktı

Karaköy'de fenomenlerin partisi olaylı bitti! Masa ve şişeler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video

Akılalmaz olay, önceki hafta Cumartesi günü Beyoğlu Karaköy'deki bir gece kulübünde yaşandı.

YouTuber Batuhan Şahin Yeisso ile Abdüsselam Yılmaz’ın Deli Mi Ne kavga görüntüleri çıktı

İddialara göre; aralarında Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin'in de olduğu sosyal medya fenomenleri, parti düzelendi.

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YouTuber Batuhan Şahin Yeisso ile Abdüsselam Yılmaz’ın Deli Mi Ne kavga görüntüleri çıktı

Gecenin ilerleyen saatlerinde fenomenler arasında laf atma yüzünden tartışma çıktı.

YouTuber Batuhan Şahin Yeisso ile Abdüsselam Yılmaz’ın Deli Mi Ne kavga görüntüleri çıktı

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine masa, şişe ve yumruklar havada uçuştu.

YouTuber Batuhan Şahin Yeisso ile Abdüsselam Yılmaz’ın Deli Mi Ne kavga görüntüleri çıktı

Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı.

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