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Yücel Arzen'den yerel seçim için özel beste! ‘İstanbul bizi biz İstanbul’u istiyoruz’
Giriş Tarihi: 28.06.2023 06:53
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
06:54
Yücel Arzen'den yerel seçim için özel beste! ‘İstanbul bizi biz İstanbul’u istiyoruz’
AK Parti, kurulduğu 2002'den bu yana en renkli ve en kapsamlı kadrosuyla dikkatleri üzerine çekerek 28'nci dönem milletvekili listesiyle de farkını ortaya koydu. Sanatçıdan, gazeteciye, sporcudan mankene kadar Türkiye'nin her kesiminden vatandaş AK Parti sıralarından TBMM'de temsil ediliyor. Bu dönemin en renkli isimlerinden biri de sanatçı Yücel Arzen oldu. İstanbul Milletvekili Arzen, Sakarya, Ayasofya ve Türkiye Yüzyılı şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yerli ve milli sanatçıların Türkiye Yüzyılına damgasını vuracağını belirten Arzen SABAH'a konuştu.