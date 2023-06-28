Yücel Arzen’den yerel seçim için özel beste! ‘İstanbul bizi biz İstanbul’u istiyoruz’

Necip Fazıl ödül töreninde Necip Fazıl eserlerini besteledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgisini çekti. "Surda bir gedik açarak Cumhurbaşkanımız ile yollarımız kesişti" diyerek tanışma anını anlatan Arzen, "Cumhurbaşkanımız, 'bu kadar mı?' dedi. Ben de SABAH gazetesinden yaptığımız röportajda 'bu kadar değil daha yeni başlıyoruz' diyerek cevap vermiştim. Daha sonra Sakarya Türküsünü besteledim oldukça havalı oldu ve çok ilgi gördü. Ayasofya da aynı şekilde ve sonrasında da Türkiye Yüzyılı ile zirveye ulaştı" diye konuştu.



