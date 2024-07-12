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Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarpmıştı: Korku dolu o dakikaları anlattılar!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
13:54
Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarpmıştı: Korku dolu o dakikaları anlattılar!
Yunan güvenlik unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında avlanan 12 metrelik 'Kızıl Elma' adlı tekneye çarptı. Büyük hasar gören tekne, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Gökçeada ilçesindeki limana çekilirken teknedeki balıkçılar koku dolu dakikaları anlattı.