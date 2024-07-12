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Haberler Yaşam Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarpmıştı: Korku dolu o dakikaları anlattılar!
Giriş Tarihi: 12.07.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 13:54

Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarpmıştı: Korku dolu o dakikaları anlattılar!

Yunan güvenlik unsurları, Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında avlanan 12 metrelik 'Kızıl Elma' adlı tekneye çarptı. Büyük hasar gören tekne, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Gökçeada ilçesindeki limana çekilirken teknedeki balıkçılar koku dolu dakikaları anlattı.

AA
Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarpmıştı: Korku dolu o dakikaları anlattılar!

Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında avlanırken Yunan sahil güvenlik unsurlarınca teknesine zarar verilen balıkçı İlker Özdemir, "Biz, kendi karasularımızda avlanırken bu duruma getirildik. Kasıtlıydı, öldürmek için yaptılar. Allah korudu." dedi.

Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarpmıştı: Korku dolu o dakikaları anlattılar!

"VURUP KAÇTIRLAR… BATMAMIZI BEKLEDİLER…"

Özdemir, 12 metrelik "Kızıl Elma" adlı teknesiyle balık avlamak için "Zürafa Kayalıkları" açıklarında yaşanan olayı anlattı. Oğlu Efe Özdemir ile avlandıklarını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

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Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarpmıştı: Korku dolu o dakikaları anlattılar!

"Biz, kendi kara sularımızda avlanırken bu duruma getirildik. Kasıtlıydı, öldürmek için yaptılar. Allah korudu. Dikmeler olmasa kamara yatmıştı üzerimize. Görmedik, bir tur döndüler, ikinciye döndüler, 'Giderler' diye düşündük. Çünkü bulunduğumuz alan, çok alakasız bir yer.

Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarpmıştı: Korku dolu o dakikaları anlattılar!

Yunan adasından 11,5 mil uzaktaydık. O rahatlıkla çalışıyorduk. Efe, son anda vurduğunu kayıt altına almış. Gördük, ondan sonra her şey çöktü. Batmayı engelledik. Sahil Güvenliği aradık. Sahil Güvenlik ekipleri, 17-18 dakika içinde ulaştılar. Vurup kaçtılar, 1-2 dakika batmamızı beklediler. Sonra uzaklaştılar. Kötü şeyler yaşadık maalesef, üzgünüz."

Yunan unsurları Türk balıkçı teknesine çarpmıştı: Korku dolu o dakikaları anlattılar!

"KENDİ SULARIMIZDA BUNA CÜRET ETMELERİ..."

Özdemir, olayın ardından ne yapacaklarını bilemediklerini belirterek, teknesinin büyük hasar aldığını dile getirdi.

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