Yurdum insanı durdurulamıyor! Bakın neler yazdılar
Yurdum insanı durdurulamıyor! Bakın neler yazdılar
Türk milletinin mizah gücünün yüksekliği şüphe götürmez! Bu durumla da en çok trafikte ya da tezgahlardaki yazılarda denk geliyoruz denilebilir. Bazı vatandaşlar trafiğe çıktıkları araçlara öyle yazılar yazıyor ki gülümsememek ve şaşırmamak elde değil. Bu araçların çoğu da kamyon ve kamyonet. İşte sizi hem gülümsetecek hem de düşündürecek o kamyon arkası yazıları...
Giriş Tarihi: 16.04.2019
07:49
Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
07:15
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