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Haberler Yaşam Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral'den pişkin savunma! "Özrü kabahatinden beter" dedirtti!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 09:26

Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral'den pişkin savunma! "Özrü kabahatinden beter" dedirtti!

Türkiye'nin konuştuğu Kaymakam yine bir skandala imza attı. Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçede yediği döneri beğenmedi. Hesabı ödemeden restoranı terk etti. Tepkiler sonrası kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan Kaymakam Hacı Kerim Meral ise kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Kaymakam'ın "Benim yanımda cüzdanım yoktu. Akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı ödeyecektim" sözleri ise "Özrü kabahatinden beter" yorumlarına neden oldu.

Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral’den pişkin savunma! Özrü kabahatinden beter dedirtti!

Artvin'in döneriyle ünlü ilçesi Yusufeli'nde çok konuşulan bir olay gerçekleşti. Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, iki yakınıyla bir dönercide yemek yedi. Ancak etin lezzetini beğenmediği için hesabı ödemedi. O anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral’den pişkin savunma! Özrü kabahatinden beter dedirtti!

KAYMAKAM'DAN PİŞKİN SAVUNMA!
Görüntüler internette yayılınca, kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olay sonrası açıklama yapan kaymakam şunları söyledi: "Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim. 29 Ekim'de bayrak da vermiştik. Benim yanımda cüzdanım yoktu. Beni yemeğe davet etmişti zaten iki arkadaş.

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Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral’den pişkin savunma! Özrü kabahatinden beter dedirtti!

"BU BİRAZ SERT OLMUŞ"
Gülerek konuşuyorum videoda farkındaysanız. Lokanta sahibine 'etiniz çok lezzetli ancak geçen gün daha güzeldi, bu biraz sert olmuş' dedim. Arkadaşlar hesabı ödeyeceklerdi. O da Kaymakam Bey canınız sağ olsun dedi.

Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral’den pişkin savunma! Özrü kabahatinden beter dedirtti!

KORUMALARLA GÖNDERECEKMİŞ!
'Onlardan hesabı alma' dedim. Benim de aklımda akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı vermek vardı. Haberlerden sonra lokanta sahibiyle konuştum. Kaymakam Bey ben sizin samimiyetinize inanıyorum, yanlış anlamışım dedi. Hakkımda soruşturma başlatıldı. Müfettişler bugün gelecekler."

Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral’den pişkin savunma! Özrü kabahatinden beter dedirtti!

"ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM"
Mekan sahibi Ferhat Kodat ise Kaymakam Meral'in olayın ardından kendisinden özür dilediğini ifade etti. "Eşim ve 35-40 müşterimin yanında bana bağıran kişinin özrünü kabul etmiyorum" diyen işletme sahibi sözlerine şöyle devam etti:

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