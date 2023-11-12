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Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral'den pişkin savunma! "Özrü kabahatinden beter" dedirtti!
Giriş Tarihi: 12.11.2023 09:26
Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
09:26
Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral'den pişkin savunma! "Özrü kabahatinden beter" dedirtti!
Türkiye'nin konuştuğu Kaymakam yine bir skandala imza attı. Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, ilçede yediği döneri beğenmedi. Hesabı ödemeden restoranı terk etti. Tepkiler sonrası kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan Kaymakam Hacı Kerim Meral ise kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Kaymakam'ın "Benim yanımda cüzdanım yoktu. Akşam ya da yarın korumaları gönderip hesabı ödeyecektim" sözleri ise "Özrü kabahatinden beter" yorumlarına neden oldu.