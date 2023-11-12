Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral'den pişkin savunma! "Özrü kabahatinden beter" dedirtti!

KAYMAKAM'DAN PİŞKİN SAVUNMA!

Görüntüler internette yayılınca, kaymakam hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olay sonrası açıklama yapan kaymakam şunları söyledi: "Olay tamamen çarpıtma. Kumpas kurmuşlar. Biz o lokantada defalarca yemek yedik. Esnafla hep iç içeyim. 29 Ekim'de bayrak da vermiştik. Benim yanımda cüzdanım yoktu. Beni yemeğe davet etmişti zaten iki arkadaş.