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Temmuz zammında son enflasyon için gözler TÜİK'te! 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
12:02
Temmuz zammında son enflasyon için gözler TÜİK'te! 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Memur ve emekli zammı belli oluyor. Türkiye İstatikstik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında açıklanan TEFE-TÜFE verisi 6. ayını dolduruyor. Son enflasyon oranı ile birlikte maaşlarda yaşanacak artış açıklığa kavuşacak. Bu noktada enflasyon beklentisi de gündemde. Emekli, memur maaşı, sosyal destek ödemeleri, bedelli askerlik gibi pek çok kalemde etkili olacak veri için geri sayım başladı. Peki; 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur?