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Haberler Yaşam Temmuz zammında son enflasyon için gözler TÜİK'te! 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 12:02

Temmuz zammında son enflasyon için gözler TÜİK'te! 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Memur ve emekli zammı belli oluyor. Türkiye İstatikstik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında açıklanan TEFE-TÜFE verisi 6. ayını dolduruyor. Son enflasyon oranı ile birlikte maaşlarda yaşanacak artış açıklığa kavuşacak. Bu noktada enflasyon beklentisi de gündemde. Emekli, memur maaşı, sosyal destek ödemeleri, bedelli askerlik gibi pek çok kalemde etkili olacak veri için geri sayım başladı. Peki; 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur?

Temmuz zammında son enflasyon için gözler TÜİK’te! 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Emekli ve memur maaşlarını etkileyecek enflasyon farkı ortaya çıkıyor. TÜİK açıklaması ile gündeme gelecek rakamlar kira artış oranı üzerinde de etkili olacak. Milyonlarca hak sahibi maaşlarındaki artışı hesaplayabilmek adına açıklamaya odaklandı. 2024 Haziran enflasyon oranı açıklaması bekleniyor. Peki; son enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

Temmuz zammında son enflasyon için gözler TÜİK’te! 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

SON ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından her ayın 3'ünde açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon oranı 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Saat 10.00 itibarıyla gözler https://www.tuik.gov.tr/ adresinde olacak.

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Temmuz zammında son enflasyon için gözler TÜİK’te! 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI ORTAYA ÇIKIYOR!

Yılda iki kez artış yaşayan memur ve emekli maaşları 6 aylık enflasyona göre hesaplanıyor. Yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı son enflasyonun ardından ortaya çıkacak.

Memur zammı ile birlikte sosyal destek ödemeleri, bedelli askerlik, kıdem tazminatı tavanı gibi kalemler de değişecek.

Temmuz zammında son enflasyon için gözler TÜİK’te! 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

2024 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLDU?
Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %57,68 arttı, aylık %1,96 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,96 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,24 artış gösterdi.

Temmuz zammında son enflasyon için gözler TÜİK’te! 2024 Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

2024 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,56 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,52'e düştü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,64'ten yüzde 43,52'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 33,21'den yüzde 31,79'a, 24 ay sonrası için yüzde 21,33'ten yüzde 20,33'e indi.

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