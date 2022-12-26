Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ayda yatacak, ödenecek? 2023 Yeni asgari ücret zamlı olarak ne zaman yatıyor, Ocak mı Şubat mı?

Üç toplantılık bir süreç sonrasında belirlenen asgari ücret zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Böylece 2023'te asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 54,66 oldu. Gerek bu ücreti alan işçiler ve işverenler konuyla ilgili detayları merak ediyor. Ve bu kapsamda "Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ayda yatacak, ödenecek?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere yeni ücret 8500 olarak kararlaştırılmıştı. Peki, asgari ücret ne zaman hangi ayda yatmaya başlayacak? İşte tüm detaylar…