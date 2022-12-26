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Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 09:33

Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ayda yatacak, ödenecek? 2023 Yeni asgari ücret zamlı olarak ne zaman yatıyor, Ocak mı Şubat mı?

Üç toplantılık bir süreç sonrasında belirlenen asgari ücret zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Böylece 2023'te asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 54,66 oldu. Gerek bu ücreti alan işçiler ve işverenler konuyla ilgili detayları merak ediyor. Ve bu kapsamda "Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ayda yatacak, ödenecek?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere yeni ücret 8500 olarak kararlaştırılmıştı. Peki, asgari ücret ne zaman hangi ayda yatmaya başlayacak? İşte tüm detaylar…

Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ayda yatacak, ödenecek? 2023 Yeni asgari ücret zamlı olarak ne zaman yatıyor, Ocak mı Şubat mı?

Aralık ayında gelen açıklama ile beraber asgari ücret zammı da belli olmuştu. 2023 yılında çalışan vatandaşlara verilebilecek en düşük ücret olarak da tanımlanabilen bu tutara yaklaşık yüzde 54,66 oranında bir zam yapıldı. Yeni yılda zamlı maaşlarını alacak vatandaşlar bu noktada detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, 2023 Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret hangi ayda yatıyor? İşte detaylar…

Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ayda yatacak, ödenecek? 2023 Yeni asgari ücret zamlı olarak ne zaman yatıyor, Ocak mı Şubat mı?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret miktarının 8500 TL olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabı Twitter'dan asgari ücret zammı için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin şu ifadeleri kullandı:

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Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ayda yatacak, ödenecek? 2023 Yeni asgari ücret zamlı olarak ne zaman yatıyor, Ocak mı Şubat mı?

"6 ay önce yaptığımız zamdan sonra Asgari Ücrete bugün de %55 gibi rekor bir zam yaptık. Artış oranı 2022 yılı Ocak ayına göre %100 oldu. Enflasyona karşı emeğin, çalışanın yanında olmaya devam edeceğiz."

Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ayda yatacak, ödenecek? 2023 Yeni asgari ücret zamlı olarak ne zaman yatıyor, Ocak mı Şubat mı?

ASGARİ ÜCRET 2023 BRÜT-NET NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret;

BRÜT: 10.008 TL

NET: 8.506 TL

İŞVEREN MALİYETİ: 11.760 TL

Zamlı asgari ücret ne zaman hangi ayda yatacak, ödenecek? 2023 Yeni asgari ücret zamlı olarak ne zaman yatıyor, Ocak mı Şubat mı?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK, BU AY YATAR MI?

2023 yılında geçerli olacak olan zamlı asgari ücret, Şubat ayında hesaplara yatacak.

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