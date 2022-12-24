ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK 2023? Yeni asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ayda, Ocak mı Şubat mı? İşte hesaplara yatacağı tarih!

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay alınacak soruları gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından yapılan yoğun çalışmaların sonunda açıklanan yeni asgari ücret ödeme takvimi ile sorgulanıyor. Zamlı maaşlar için işçi ve işveren planlarını hazırlıyor. Zamlı asgari ücret hangi ay alınacak, ne zaman ödenecek soruları yeni yıl için en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 2023 asgari ücret ne zaman yatacak, Ocakta ödenecek mi? İşte, cevaplar…