Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2022? Zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak, ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 29.12.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 12:27

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2022? Zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak, ne zaman verilecek?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret zammının açıklanması ile birlikte pek çok sorunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Hükümetin büyük destek sağlayarak asgari ücretten vergileri kaldırması ile 50,4'lük artışa gidildi ve bu kapsamda asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Bu rakam son 50 yılın en büyük artışı olarak kayıtlara geçerken öte yandan "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki; Zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak, ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar!

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2022? Zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak, ne zaman verilecek?

Zamlı asgari ücretin ne zaman yatırılacağını merak eden milyonlarca vatandaş "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; 2022 yeni sene itibarıyla işçi, memur ücretlerinin vergilendirilmesinde yeni bir dönem başlıyor. Tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kalacak. Peki; Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2022? Zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak, ne zaman verilecek?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2022? Zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak, ne zaman verilecek?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yeni asgari ücret zammı 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile geçerli olacak. Asgari ücretli çalışanlar ilk zamlı maaşlarını Şubat ayında alacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2022? Zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak, ne zaman verilecek?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2022? Zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak, ne zaman verilecek?
SON DAKİKA