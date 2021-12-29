Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2022? Zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak, ne zaman verilecek?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret zammının açıklanması ile birlikte pek çok sorunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Hükümetin büyük destek sağlayarak asgari ücretten vergileri kaldırması ile 50,4'lük artışa gidildi ve bu kapsamda asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Bu rakam son 50 yılın en büyük artışı olarak kayıtlara geçerken öte yandan "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki; Zamlı asgari ücret hangi ayda yatacak, ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili ayrıntılar!