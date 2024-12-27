Haberler
Yaşam
Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, Ocak'ta mı Şubat'ta mı? 2025 zamlı asgari ücret ödeme tarihi
Giriş Tarihi: 27.12.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
15:52
2025 yılı için belirlenen asgari ücret artışıyla ilgili araştırmalar hızla devam ediyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret artış oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle birlikte brüt asgari ücret 26 bin 4 liraya yükseldi. Çalışanlar ve işverenler, zamlı asgari ücretin hangi tarihten itibaren geçerli olacağı ve ödeme tarihinin ne zaman olacağını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak, Ocak'ta mı Şubat'ta mı?