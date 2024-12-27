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Haberler Yaşam Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, Ocak'ta mı Şubat'ta mı? 2025 zamlı asgari ücret ödeme tarihi
Giriş Tarihi: 27.12.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:52

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, Ocak'ta mı Şubat'ta mı? 2025 zamlı asgari ücret ödeme tarihi

2025 yılı için belirlenen asgari ücret artışıyla ilgili araştırmalar hızla devam ediyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret artış oranı yüzde 30 olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle birlikte brüt asgari ücret 26 bin 4 liraya yükseldi. Çalışanlar ve işverenler, zamlı asgari ücretin hangi tarihten itibaren geçerli olacağı ve ödeme tarihinin ne zaman olacağını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak, Ocak'ta mı Şubat'ta mı?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, Ocak’ta mı Şubat’ta mı? 2025 zamlı asgari ücret ödeme tarihi

2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret zammının yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükseldiğini açıkladı. Milyonlarca işçi zamlı asgari aylıkların ne zaman hesaplara aktarılacağını sorguluyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, Ocak’ta mı Şubat’ta mı? 2025 zamlı asgari ücret ödeme tarihi

ASGARİ ÜCRETE %30 ZAM YAPILDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarını açıkladı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları doğrultusunda yeni yılda geçerli olacak asgari ücret yüzde 30 zam ile net 22 bin 104 lira 67 kuruş, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, Ocak’ta mı Şubat’ta mı? 2025 zamlı asgari ücret ödeme tarihi

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Asgari ücrete yapılan zam oranları 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bundan dolayı maaşlarını ay başında alan vatandaşlar ilk zamlı asgari ücret ödemlerini Şubat ayının başında alacak.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, Ocak’ta mı Şubat’ta mı? 2025 zamlı asgari ücret ödeme tarihi

Ancak maaş ödemelerini önden alanlar, yani çalışacağı ayın maaşını ay başında alanlar ise zamlı asgari maaşlarını Ocak ayı başında alacaklar.

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, Ocak’ta mı Şubat’ta mı? 2025 zamlı asgari ücret ödeme tarihi

2025 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Belirlenen yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya yükseltildi.

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