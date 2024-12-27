Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, Ocak’ta mı Şubat’ta mı? 2025 zamlı asgari ücret ödeme tarihi

2025 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret zammının yüzde 30 artışla 22 bin 104 liraya yükseldiğini açıkladı. Milyonlarca işçi zamlı asgari aylıkların ne zaman hesaplara aktarılacağını sorguluyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay ödenecek?