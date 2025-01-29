Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 2025 EMEKLİ MAAŞI ZAMLI TUTARLAR: 12.500, 12.600, 12.800, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar kaç TL alacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:56 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:56

2025 EMEKLİ MAAŞI ZAMLI TUTARLAR: 12.500, 12.600, 12.800, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar kaç TL alacak?

2025 yılı emekli maaşı zamları duyuruldu. 6 aylık enflasyona göre emekli maaşları yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Milyonlarca emekli yeni zam oranlarına göre maaşlarının ne kadar artacağını öğrenebilmek için zamlı emekli maaşı sorgulama işlemlerine hız kazandırdı. Zamlı maaşlar, e-Devlet ve SGK platformları üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Peki, 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL emekli maaşı alanlar, zam sonrası ne kadar maaş alacak? İşte, yeni maaşlar.

2025 EMEKLİ MAAŞI ZAMLI TUTARLAR: 12.500, 12.600, 12.800, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar kaç TL alacak?

2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zammı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Yaşanan bu artışla birlikte emekliler cebine yansıyacak tutarı öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Zamlı maaşlarını yavaş yavaş almaya başlayan vatandaşların yeni emekli maaşları belli oldu. Bu ödemeler Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak. Peki, emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak?

2025 EMEKLİ MAAŞI ZAMLI TUTARLAR: 12.500, 12.600, 12.800, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar kaç TL alacak?

EMEKLİNİN MAAŞ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.75 oranında zam yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2025 EMEKLİ MAAŞI ZAMLI TUTARLAR: 12.500, 12.600, 12.800, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar kaç TL alacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENDİ

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

2025 EMEKLİ MAAŞI ZAMLI TUTARLAR: 12.500, 12.600, 12.800, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar kaç TL alacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görüyor.

2025 EMEKLİ MAAŞI ZAMLI TUTARLAR: 12.500, 12.600, 12.800, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar kaç TL alacak?

EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli kök maaş hesabı başladı. Hak sahipleri kök maaşlarını öğrenmek için önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek bilgileri öğrenebiliyor.

4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte, zam tablosu:

SON DAKİKA