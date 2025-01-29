2025 EMEKLİ MAAŞI ZAMLI TUTARLAR: 12.500, 12.600, 12.800, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar kaç TL alacak?

2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zammı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Yaşanan bu artışla birlikte emekliler cebine yansıyacak tutarı öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı. Zamlı maaşlarını yavaş yavaş almaya başlayan vatandaşların yeni emekli maaşları belli oldu. Bu ödemeler Ocak-Haziran döneminde geçerli olacak. Peki, emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak?