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2025 EMEKLİ MAAŞI ZAMLI TUTARLAR: 12.500, 12.600, 12.800, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar kaç TL alacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:56
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
07:56
2025 EMEKLİ MAAŞI ZAMLI TUTARLAR: 12.500, 12.600, 12.800, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli maaşı alanlar kaç TL alacak?
2025 yılı emekli maaşı zamları duyuruldu. 6 aylık enflasyona göre emekli maaşları yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Milyonlarca emekli yeni zam oranlarına göre maaşlarının ne kadar artacağını öğrenebilmek için zamlı emekli maaşı sorgulama işlemlerine hız kazandırdı. Zamlı maaşlar, e-Devlet ve SGK platformları üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. Peki, 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL emekli maaşı alanlar, zam sonrası ne kadar maaş alacak? İşte, yeni maaşlar.