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Haberler Yaşam Zamlı Emekli Maaşı İlk Ödeme Tarihi | Bağ-Kur ve SSK 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 02.04.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 13:58

Zamlı Emekli Maaşı İlk Ödeme Tarihi | Bağ-Kur ve SSK 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi?

Zamlı emekli maaşları ödeme tarihi milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşının 7500 TL olacağı duyurulmuştu. En düşük emekli zammı müjdesiyle birlikte Bağ-Kur ve SSK 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay yatar gibi sorular gündem konusu oldu. Zamlı emekli maaşı ilk ödeme tarihi için 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi sorusuyla araştırmalar hız kazandı. İşte 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı hakkında detaylar.

Zamlı Emekli Maaşı İlk Ödeme Tarihi | Bağ-Kur ve SSK 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi?

En düşük emekli maaşı zammı gelişmesinin ardından, bu durumdan etkilenen milyonlarca vatandaşın aklında "Bağ-Kur ve SSK 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay yatar" sorusu yer alıyor. Konuya ilişkin son açıklamalar takip edilirken, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi sorusu da yanıt arayanlar arasında yer buldu. İşte zamlı emekli maaşı ilk ödeme tarihi ve emekli maaş zammının maaşlara yansıyacağı tarih…

Zamlı Emekli Maaşı İlk Ödeme Tarihi | Bağ-Kur ve SSK 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTIŞ GÖSTERDİ!

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çekilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Öte yandan emeklinin bayram ikramiyesi de 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliler iki bayramda 4 bin TL ödeme alacak.

Hesaplama işlemleri ardından sıra ödeme tarihlerinde!

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Zamlı Emekli Maaşı İlk Ödeme Tarihi | Bağ-Kur ve SSK 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşının yükseltilmesine yönelik kanun teklifi Meclis adımını tamamladıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen zamlı emekli maaşının Nisan ayı itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor. İşte, maaş ödeme takvimi:

Zamlı Emekli Maaşı İlk Ödeme Tarihi | Bağ-Kur ve SSK 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi?

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023

Emekli olan vatandaşlar SGK tarafından verilen tahsis numarasına göre maaş günlerini öğrenebiliyor:

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı Emekli Maaşı İlk Ödeme Tarihi | Bağ-Kur ve SSK 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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