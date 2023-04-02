Zamlı Emekli Maaşı İlk Ödeme Tarihi | Bağ-Kur ve SSK 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi?

Zamlı emekli maaşları ödeme tarihi milyonlarca emekli tarafından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşının 7500 TL olacağı duyurulmuştu. En düşük emekli zammı müjdesiyle birlikte Bağ-Kur ve SSK 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay yatar gibi sorular gündem konusu oldu. Zamlı emekli maaşı ilk ödeme tarihi için 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi sorusuyla araştırmalar hız kazandı. İşte 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı hakkında detaylar.