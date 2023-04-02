Zamlı Emekli Maaşı İlk Ödeme Tarihi | Bağ-Kur ve SSK 2023 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTIŞ GÖSTERDİ!

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çekilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Öte yandan emeklinin bayram ikramiyesi de 2 bin TL'ye yükseldi. Böylece emekliler iki bayramda 4 bin TL ödeme alacak.

Hesaplama işlemleri ardından sıra ödeme tarihlerinde!