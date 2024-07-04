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Haberler Yaşam ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 07:36

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacak sorusu 16 milyon emeklinin gündeminde. Emekli ve memur zamları TÜİK'in haziran enflasyon rakamını açıklamasıyla belli oldu. Buna göre; SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 24,73, memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 19,31 zam alacak. Bu noktada ise gözler zamlı emekli emekli maaşı ödeme günlerine çevrildi. Peki, SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı? Yeni 4A, 4B emekli maaşı ayın kaçında ödenecek?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her ay düzenli olarak tahsis numarasına göre yatıyor. Bu ay zamlı maaşların ne zaman yatacağı hakkında ise tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, bu ay yatar mı? SSK, BAĞKUR zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Yeni 4A,4B emekli maaşı ayın kaçında ödenecek? İşte ayrıntılar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

TÜİK, 3 Temmuz saat 10.00'da Haziran enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece, Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı dolayısıyla emekli zammı açıklandı. Açıklanan verilerle beraber 6 aylık enflasyon farkı belli oldu ve memur maaş zammında da tablo netleşti.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

MEMUR VE EMEKLİLERİN TEMMUZ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24.73, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 19.31 oranında zam yapılacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zamlı maaş takvimi şu şekilde:

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

Zamlı emekli ve memur maaşı ödeme tarihi ile ilgili bir resmi bir açıklama yok. Zamlı maaşların Temmuz ayında hesaplar yatırılması bekleniyor.

SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor.

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