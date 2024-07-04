ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | SSK, BAĞKUR zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her ay düzenli olarak tahsis numarasına göre yatıyor. Bu ay zamlı maaşların ne zaman yatacağı hakkında ise tüm gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Zamlı emekli maaşı ne zaman alınacak, bu ay yatar mı? SSK, BAĞKUR zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Yeni 4A,4B emekli maaşı ayın kaçında ödenecek? İşte ayrıntılar...