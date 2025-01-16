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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025 OCAK (SSK-Bağ-kur) || 4A-4B-4C zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
11:48
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2025 OCAK (SSK-Bağ-kur) || 4A-4B-4C zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, ayın kaçında?
Emekli maaşı zam farkı ve zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri gündemde. 2025 Ocak ayı ile birlikte 6 alık enflasyon oranları neticesinde milyonlarca memur emeklisinin maşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapılırken SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15.74 zam yapıldı. Belirlenen takvimle maaşlar hesaplara aktırılacakken en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, zam farkı ne zaman ödenecek?