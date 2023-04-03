Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Tarihi 2023| Bağ-Kur ve SSK Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenir mi?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihi 2023 milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini açıklamıştı. En düşük emekli zammı ile ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Nisan ayına girilmesiyle beraber Bağ-Kur ve SSK Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay yatar gibi sorular yanıt aramaya başladı. 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi merak ediliyor. Peki, Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar.