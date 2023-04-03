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Haberler Yaşam Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Tarihi 2023| Bağ-Kur ve SSK Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenir mi?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 07:26

Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Tarihi 2023| Bağ-Kur ve SSK Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenir mi?

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihi 2023 milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseltildiğini açıklamıştı. En düşük emekli zammı ile ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Nisan ayına girilmesiyle beraber Bağ-Kur ve SSK Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay yatar gibi sorular yanıt aramaya başladı. 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenecek mi merak ediliyor. Peki, Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar.

Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Tarihi 2023| Bağ-Kur ve SSK Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenir mi?

En düşük emekli maaşı zammı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Yüzde 36'lık zam oranından etkilenen milyonlarca vatandaş Bağ-Kur ve SSK Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, hangi ay yatar, bu ay yatar mı sorularına yanıt arıyor. Nisan ayına girilmesiyle beraber 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenir mi sorusu da gündemdeki yerini aldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen emekli zammının maaşlara yansıyacağı tarih merak ediliyor. İşte, tahsis numarasına göre Bağ-Kur SSK zamlı emekli maaşı ödeme tarihi 2023…

Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Tarihi 2023| Bağ-Kur ve SSK Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenir mi?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye ve emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

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Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Tarihi 2023| Bağ-Kur ve SSK Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenir mi?

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu.

Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Tarihi 2023| Bağ-Kur ve SSK Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenir mi?

Başkan Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Zamlı Emekli Maaşı Ödeme Tarihi 2023| Bağ-Kur ve SSK Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, 7 bin 500 TL bayram öncesi ödenir mi?

2023 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşının yükseltilmesinin ardından gözler söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis adımını tamamladıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen zamlı emekli maaşının Nisan ayı itibarıyla hesaplara yatması bekleniyor.

Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.

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