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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ 2024 Son 1 veri! SSK,Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
10:26
Emekli maaşı Temmuz zammı için gözler 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri temmuz ayı maaş senaryolarını yakından takip ediyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon farkına göre emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik zammı hak etmiş oldu. Peki, Emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı zamlı Temmuz maşı tablosu!