ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2023 Bağkur SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar...

Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri 2023 araştırmaları sıklaştı. Emeklilerin yüzünü güldüren müjdeyi duyuran Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseldiğini bildirmişti. Yüzde 36'lık emekli maaş zammını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. SSK ve Bağkur emeklileri ise bu noktada Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı sorularına yanıt aramaya başladı. Tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri takvimi araştırılıyor. Peki, SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek, ayın kaçında? İşte, konu hakkında merak edilen detaylar.