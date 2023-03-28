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Haberler Yaşam ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2023 Bağkur SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:50

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2023 Bağkur SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar...

Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri 2023 araştırmaları sıklaştı. Emeklilerin yüzünü güldüren müjdeyi duyuran Başkan Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseldiğini bildirmişti. Yüzde 36'lık emekli maaş zammını içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. SSK ve Bağkur emeklileri ise bu noktada Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı sorularına yanıt aramaya başladı. Tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri takvimi araştırılıyor. Peki, SSK Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek, ayın kaçında? İşte, konu hakkında merak edilen detaylar.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2023 Bağkur SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar...

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı, ayın kaçında soruları yanıt aramaya devam ediyor. Hükümet, enflasyonun etkisini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaç doğrultusunda Başkan Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurmuştu. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yüzde 36 oranındaki emekli zammı sonrası gözler zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri için gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman verilecek, ayın kaçında? İşte, tahsis numarasına göre SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri takvimi ve tüm detaylar.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2023 Bağkur SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar...

SON DAKİKA: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarılacak.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2023 Bağkur SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar...

EMEKLİLERE MÜJDE: EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2023 Bağkur SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar...

2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Böylece en düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL oldu.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2023 Bağkur SSK Zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri belli oldu! Tahsis numarası 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşının yükseltilmesi emekliler tarafından memnuniyetle karşılanırken gözler, söz konusu kararın uygulanması için TBMM'de yapılacak yasal düzenlemeye çevrildi.

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesi yönündeki kararın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve zamlı aylıkların nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Söz konusu artıştan, EYT düzenlemesiyle emekli olanlarla beraber emeklilerin yarısından fazlası yararlanacak.

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