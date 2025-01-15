Türkiye'de milyonlarca kişinin faydalandığı sosyal destek ödemeleri için gözler ödeme takvimine çevrildi. 2025 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak yeni ödeme takvimi belli oldu. 65 yaş aylığı 4.181,63 TL'den 4.664,19 TL'ye yükseldi. Peki, Zamlı sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu? 2025 Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi ay?