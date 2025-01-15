Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Zamlı sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu? 2025 Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi ay?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 11:12

Zamlı sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu? 2025 Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi ay?

2025 Sosyal destek ödemeleri Memur zamm ile birlikte değişti. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayacak olan yeni zam oranı memur maaşları için yüzde 11.54 oldu. Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. Peki, Zamlı sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar...

Zamlı sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu? 2025 Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi ay?

Türkiye'de milyonlarca kişinin faydalandığı sosyal destek ödemeleri için gözler ödeme takvimine çevrildi. 2025 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak yeni ödeme takvimi belli oldu. 65 yaş aylığı 4.181,63 TL'den 4.664,19 TL'ye yükseldi. Peki, Zamlı sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu? 2025 Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi ay?

Zamlı sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu? 2025 Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi ay?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zamlı sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu? 2025 Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi ay?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU, ARTTI MI?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. İşte güncel ödeme tutarları:

Zamlı sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu? 2025 Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi ay?

Sosyal Destek Ödemeleri

Ödeme Türü

  • 65 Yaş Aylığı

    • 2024 Temmuz: 4.181,63 TL
    • Memur Zammı (%11,54): 4.664,19 TL
Zamlı sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu? 2025 Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi ay?

  • Evde Bakım Desteği

    • 2024 Temmuz: 9.077,96 TL
    • Memur Zammı (%11,54): 10.125,56 TL
SON DAKİKA