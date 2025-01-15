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Zamlı sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu? 2025 Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi ay?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
11:12
2025 Sosyal destek ödemeleri Memur zamm ile birlikte değişti. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayacak olan yeni zam oranı memur maaşları için yüzde 11.54 oldu. Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. Peki, Zamlı sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, detaylar...