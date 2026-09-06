Giriş Tarihi: 06.09.2026 10:28
Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır
Kilo vermek pek çok kişi için aşılması güç bir engel gibi görünse de, azim ve doğru adımlarla bu süreci başarıya ulaştırmak mümkün. Günlük rutinine sağlıklı alışkanlıklar kazandırarak büyük bir dönüşüm başlatan isimler, kilo verme mücadelesi veren her yaşta insana umut oluyor. İşte 18 aylık kararlı bir sürecin ardından 57 kiloya veda ederek bambaşka bir yaşama adım atan kadının ilham veren değişim serüveni…