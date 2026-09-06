Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

Kendisi için asıl farkın "motivasyon" değil, disiplin olduğunu söylüyor:

"Herkes bana 'keşke senin motivasyonun bende de olsa' diyor. Ama bu motivasyonla ilgili değil. Sabah kalktığımda 'yaşasın spor zamanı' demiyorum. Bu tamamen disiplinle ilgili. Başta hedef çok uzak görünüyordu ama gerçekten isterseniz başarabiliyorsunuz."