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Giriş Tarihi: 06.09.2026 10:28

Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

Kilo vermek pek çok kişi için aşılması güç bir engel gibi görünse de, azim ve doğru adımlarla bu süreci başarıya ulaştırmak mümkün. Günlük rutinine sağlıklı alışkanlıklar kazandırarak büyük bir dönüşüm başlatan isimler, kilo verme mücadelesi veren her yaşta insana umut oluyor. İşte 18 aylık kararlı bir sürecin ardından 57 kiloya veda ederek bambaşka bir yaşama adım atan kadının ilham veren değişim serüveni…

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Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

23 yaşındaki Melody Buck, 18 aylık kararlı mücadelesiyle adeta yenilendi. Tam 57 kilo vererek 115 kilodan 58 kiloya düşen genç kadın, 52 bedenden 36 bedene kadar geriledi. Yaşadığı bu inanılmaz dönüşümün ardından Buck, hayatının baştan sona değiştiğini vurguluyor.

Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

Melody, Ağustos 2023'te spor salonuna gitmeye başladı ve beslenme alışkanlıklarını kökten değiştirdi.

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Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

Artık haftada 3-4 gün spor yapıyor, yüksek proteinli besinler tüketiyor ve ara sıra kendine küçük kaçamaklar yapmaktan da geri durmuyor. Mel, hiçbir yiyeceği tamamen hayatından çıkarmadığını vurguluyor.

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Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

Genç kadın yaşadığı değişimi şöyle anlatıyor:

"Her şey değişti diyebilirim. Sabah spora gitmek hem fiziksel hem de zihinsel olarak beni çok iyi hissettiriyor. Artık bir mağazaya girdiğimde kendi bedenimi bulabiliyorum. Beğenmediğim kıyafetleri artık bedenim yüzünden değil, gerçekten hoşuma gitmediği için almıyorum.

Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

Günlük hayatım daha keyifli hale geldi; yürüyüşe çıkmak, yeni şeyler denemek istiyorum. Eskiden tanıdığım birine rastlamaktan korkardım ama artık bu kaygım yok. Uçağa bindiğimde koltuğa sığacak mıyım diye düşünmüyorum. Kilom artık hayatıma engel olmuyor."

Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

DONÜM NOKTASI BU OLDU

2023 yılında yaşadığı ayrılığın ardından babasının yanına taşındı. Babası sık sık spor salonuna gittiği için ona da "sen de gelsene" dedi.

Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

Mel, başta "onu susturmak için" kabul ettiğini söylüyor ama kısa sürede sporun hayatında büyük fark yarattığını fark etmiş.

Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

Mel, iki hafta içinde hızlı bir şekilde kilo vermeye başlayınca beslenmesini de düzenlemiş:

"Önceden dışarı çıkmak bile istemiyordum. İnsanlarla görüşmekten kaçıyordum çünkü ne kadar kilo aldığımı fark edeceklerdi. Alışveriş yapmak eziyetti, hiçbir şey üzerime olmazdı."

Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

"Yaz aylarından hiç hoşlanmazdım çünkü sıcakta terlemek, dar kıyafetler giymek çok rahatsız ediciydi. Kendime saygım kalmamıştı."

Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

Şimdi haftada dört gün ağırlık antrenmanı yapan Mel, üç gün bacak, iki gün üst vücut çalışıyor. Kahvaltıda genellikle karamelli elmalı yulaf lapası tercih ediyor, öğünlerinde yüksek proteinli seçenekler tüketiyor.

Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

Eskiden ise sabah çikolatalı tost, öğlen hamburger, akşam ise 300-400 gram makarna (pişmemiş haliyle) yiyordu. Akşam yemeklerinden sonra da kurabiye, kek ve şekerlemelerle günü bitiriyordu.

Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

Mel'in en büyük tavsiyesi, kesin yasaklardan kaçınmak:

"Kendinizi tamamen kısıtlarsanız eski alışkanlıklara dönersiniz. Arada bir hamburger yemek, süreci daha sürdürülebilir hale getiriyor. İnternette 'şunu yemeyin, bunu kesin çıkarın' diyen çok kişi var ama bence bunlar anlamsız. En önemlisi, sizin için yönetilebilir bir plan bulmak. Her şeyi bir anda değiştirmeye çalışırsanız devamı gelmiyor."

Zayıflamanın altın kuralı! 18 ayda 57 kilo vermesini sağlayan sır

Kendisi için asıl farkın "motivasyon" değil, disiplin olduğunu söylüyor:

"Herkes bana 'keşke senin motivasyonun bende de olsa' diyor. Ama bu motivasyonla ilgili değil. Sabah kalktığımda 'yaşasın spor zamanı' demiyorum. Bu tamamen disiplinle ilgili. Başta hedef çok uzak görünüyordu ama gerçekten isterseniz başarabiliyorsunuz."

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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