Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Zehirli 'uğur böceği örümceği' şaşırttı

' örümceği' şaşırttı

'nın İznik ilçesinde bir vatandaş, üzerine düşen böceğin, örümceği olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Bursalı çiftçi, bu örümcek türü ile ilk kez karşılaştığını ifade etti.

DHA
Giriş Tarihi: 27.06.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 16:18
Zehirli 'uğur böceği örümceği' şaşırttı

İznik ilçesinde çiftçi Hakkı Aydın, kırsal Tacir Mahallesi'ndeki tarlasında çalıştığı sırada üzerine bir ağaçtan örümcek düştü.

Zehirli 'uğur böceği örümceği' şaşırttı

Örümceğin görünümünden şüphelenip olabileceğini düşünen çiftçi Aydın, örümceği kavanoz içerisinde muhafaza etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Zehirli 'uğur böceği örümceği' şaşırttı

Daha sonrasında örümceği araştıran ve veterinere giden Aydın, örümceğin örümceği (Eresus Cinnaberinus) olduğunu öğrendi.

Zehirli 'uğur böceği örümceği' şaşırttı

Aydın, bu örümcek türü ile ilk kez karşılaştığını ifade etti.

Zehirli 'uğur böceği örümceği' şaşırttı

Daha sonra Aydın, örümceği doğaya saldı.

Zehirli 'uğur böceği örümceği' şaşırttı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Zehirli 'uğur böceği örümceği' şaşırttı
SON DAKİKA