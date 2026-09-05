Zekâ seviyesini ele veriyor! Analitik düşünen insanların en sık tercih ettiği renk belli oldu

ZİHİNSEL KARMAŞAYI AZALTAN MİNİMALİZM: NÖTR RENKLER

Siyah, beyaz ve gri gibi nötr tonlar ise sade ve işlevsel bir yaşam tarzını benimseyen kişiler tarafından sıkça tercih ediliyor. Bu renkler, dikkat dağıtan unsurları azaltarak daha düzenli, dengeli ve sakin bir atmosfer oluşturuyor.