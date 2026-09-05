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Zekâ seviyesini ele veriyor! Analitik düşünen insanların en sık tercih ettiği renk belli oldu
Giriş Tarihi: 05.09.2026 16:44
Zekâ seviyesini ele veriyor! Analitik düşünen insanların en sık tercih ettiği renk belli oldu
Zihinsel odaklanma, analitik düşünme ve yaratıcılıkla bağlantılı renk tercihleri dikkat çekiyor. Uzmanlara göre yoğun bilişsel performans gerektiren işlerle uğraşan kişiler, hem yaşam alanlarında hem de giyim seçimlerinde belirli renk tonlarını diğer bireylere kıyasla daha sık tercih edebiliyor.