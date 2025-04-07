Zeliha’yı 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başka birisine fotoğraflar…

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeliha Yorgun, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Hasan Yorgun emniyetteki ifadesinde, "Telefonu alınca başka birisine mesajlar ve fotoğraflar gönderdiğini gördüm. Sinirlenerek neden şöyle yaptığını sorunca, 'Seni ilgilendirmez' dedi ve hakaret etti.