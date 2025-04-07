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Zeliha’yı 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başka birisine fotoğraflar…
Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
16:03
Zeliha’yı 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başka birisine fotoğraflar…
39 yaşındaki Zeliha Yorgun'u 15 bıçak darbesiyle öldüren Hasan Yorgun tutuklandı. Yorgun, eşyalarını almak için gittiği evde eşini, başkasıyla mesajlaştığını görünce çıkan tartışmada öldürdüğünü anlattı. İşte tüyler ürperten vahşetin yeni detayları...