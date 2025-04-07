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Haberler Yaşam Zeliha’yı 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başka birisine fotoğraflar…
Giriş Tarihi: 07.04.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 16:03

Zeliha’yı 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başka birisine fotoğraflar…

39 yaşındaki Zeliha Yorgun'u 15 bıçak darbesiyle öldüren Hasan Yorgun tutuklandı. Yorgun, eşyalarını almak için gittiği evde eşini, başkasıyla mesajlaştığını görünce çıkan tartışmada öldürdüğünü anlattı. İşte tüyler ürperten vahşetin yeni detayları...

DHA
Zeliha’yı 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başka birisine fotoğraflar…

Şanlıurfa'daki vahşette yeni detaylara ulaşıldı… 3 çocuk sahibi Hasan ve Zeliha Yorgun çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanmak için mahkemeye gitti. 25 Nisan'da boşanma davaları görülecek olan çift ayrı yaşamaya başladı. Hasan Yorgun, eşyalarını almak için eşi ve çocuklarının yaşadığı eve gitti.

Zeliha’yı 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başka birisine fotoğraflar…

İddiaya göre, Yorgun, eşyalarını aldığı sırada eşinin cep telefonuyla başka birisiyle mesajlaştığını fark etti. Bunun üzerine çıkan tartışmada Hasan Yorgun, eşini 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

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Zeliha’yı 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başka birisine fotoğraflar…

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeliha Yorgun, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Hasan Yorgun emniyetteki ifadesinde, "Telefonu alınca başka birisine mesajlar ve fotoğraflar gönderdiğini gördüm. Sinirlenerek neden şöyle yaptığını sorunca, 'Seni ilgilendirmez' dedi ve hakaret etti.

Zeliha’yı 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başka birisine fotoğraflar…

Bunun üzerine tartışmamız şiddetlendi. Bu sırada Zeliha, mutfaktan bıçak alarak bana saldırdı. Elinden bıçağı almaya çalışırken, elim kesildi. Canım acıyınca kendimi kaybettim ve aldığım bıçakla Zeliha'ya vurmaya başladım. Öldüğünü öğrenince şok oldum, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Zeliha’yı 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: Başka birisine fotoğraflar…

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yorgun, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.