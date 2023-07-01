Haberler Yaşam Zincir markete şaka gibi dava! Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktı: Bilirkişi raporu açıklandı

Giriş Tarihi: 01.07.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 09:27

Zincir markete şaka gibi dava! Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktı: Bilirkişi raporu açıklandı

Televizyon almak için girdiği mağazanın üst katından boşluğa basarak 4 metre yükseklikten aşağı düşen müşterinin beli kırıldı. Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıkan ve mağazanın yetkilisinden şikayetçi olan Ömer R., "Bana, 'gel gel televizyonlar bu tarafta' dedi. Kasten düşmeme neden oldu" dedi. Bilirkişi, önlem almayan yetkiliye tali kusur verirken suçun büyüğünü, "32 yaşında, aklıselim biri olarak bastığı yeri kontrol etmesi gerekirdi" diyerek müşteriye verdi. Savcılık ise "taksirle yaralama" suçundan şirket yetkilisinin hapsini istedi.