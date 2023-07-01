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Haberler Yaşam Zincir markete şaka gibi dava! Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktı: Bilirkişi raporu açıklandı
Giriş Tarihi: 01.07.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 09:27

Zincir markete şaka gibi dava! Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktı: Bilirkişi raporu açıklandı

Televizyon almak için girdiği mağazanın üst katından boşluğa basarak 4 metre yükseklikten aşağı düşen müşterinin beli kırıldı. Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıkan ve mağazanın yetkilisinden şikayetçi olan Ömer R., "Bana, 'gel gel televizyonlar bu tarafta' dedi. Kasten düşmeme neden oldu" dedi. Bilirkişi, önlem almayan yetkiliye tali kusur verirken suçun büyüğünü, "32 yaşında, aklıselim biri olarak bastığı yeri kontrol etmesi gerekirdi" diyerek müşteriye verdi. Savcılık ise "taksirle yaralama" suçundan şirket yetkilisinin hapsini istedi.

ARZU KAYA
Zincir markete şaka gibi dava! Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktı: Bilirkişi raporu açıklandı

Olay, Mayıs 2021'de İstanbul'da yaşandı. Bir zincir mağazanın Maltepe'deki şubesine eşiyle birlikte televizyon almak için giden Ömer R. ürünlere bakmaya başladı. Mağaza yetkilisi Mustafa E. müşteriyi üst kata çıkardı. "Gel gel televizyonlar bu tarafta" dedi. Mağaza yetkilisinin gösterdiği tarafta yürüyen Ömer R. birden aşağı düştü.

Zincir markete şaka gibi dava! Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktı: Bilirkişi raporu açıklandı

TELEVİZYON BAKARKEN 4 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

4 metre yükseklikten aşağı düşen adam neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre mağazanın zemininde ve duvarlarda uyarı levhası yoktu. Mağazanın üst katındaki boşluğu görmeyen Ömer R. alt kata düştükten sonra eşinin yardımıyla sürünerek mağazadan çıktı.

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Zincir markete şaka gibi dava! Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktı: Bilirkişi raporu açıklandı

O sıralarda mağaza yetkilisine "Senin yüzünden düştüm, beni ölüme ittin" diye bağırdı. Mağazanın yanındaki aile hekimine giden adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zincir markete şaka gibi dava! Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktı: Bilirkişi raporu açıklandı

"KUTU DÜŞMESİ GİBİ BİR SES DUYDUM"

Beli kırılan Ömer R. uzun süren tedavisinin ardından, "Kasten yüksekten düşmeme neden oldu. Televizyonların üst katta olduğunu söyleyerek beni yukarı çıkardı. Ben düştükten sonra da yardıma gelmedi" diyerek mağaza yetkilisinden şikayetçi oldu. Mağaza yetkilisi Mustafa E., müşterinin almak istediği televizyonun kutusunu sorduğunu belirterek, "Kutusu depoda dedim.

Zincir markete şaka gibi dava! Yürüyerek girdiği dükkandan sürünerek çıktı: Bilirkişi raporu açıklandı

Deponun nerede olduğunu sorunca yukarıda olduğunu söyledim. Asma kata çıktım. Önünde engellerin ve 'girilmesi yasak' ibaresinin bulunduğu alana girdim. Kutu düşmesi gibi bir ses duydum. Arkama baktığımda benim bastığım yere basmadan, engelleri aralayıp boşluğa basarak yere düştüğünü gördüm" şeklinde korku dolu anları anlattı.

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