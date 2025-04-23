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Haberler Yaşam Zindaşti davasında kırmızı bültenle aranıyordu: İlhan Ünğan cinayetinde yeni gelişme
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:15

Zindaşti davasında kırmızı bültenle aranıyordu: İlhan Ünğan cinayetinde yeni gelişme

İstanbul Kadıköy'de 6 yıl önce 12 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürülen İlhan Ünğan cinayetinde önemli gelişme yaşandı. Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan cinayetiyle ilgili kırmızı bültenle aranan önemli isimlerinden Tolga Hakan Ceyhan İran'da yakalanmıştı. şüpheli Türkiye'ye getirildi. Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin adamı olduğu iddia edilen ve Ünğan cinayetini planlayanlardan olduğu öne sürülen Ceyhan verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK
Zindaşti davasında kırmızı bültenle aranıyordu: İlhan Ünğan cinayetinde yeni gelişme

Olay 7 Nisan 2019'da Kadıköy'de meydana geldi. Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşi İlhan Üngan restaron çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Yanında bulunan ve birlikte yemek yediği Tolga Hakan Ceyhan, aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Zindaşti davasında kırmızı bültenle aranıyordu: İlhan Ünğan cinayetinde yeni gelişme

Olay sonrası yapılan çalışmalarda, tetikçi ve aracı kullanan şüpheli kısa sürede tespit edildi İncelemede ise, cinayeti İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin azmettirdiği öne sürüldü. Kısa sürede olayın planlayacılarından birinin iddiaya göre Tolga Hakan Ceyhan olduğu belirlendi.

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Zindaşti davasında kırmızı bültenle aranıyordu: İlhan Ünğan cinayetinde yeni gelişme

KIRMIZI BÜLTENLE ARANMAYA BAŞLANDI

Olayın tetikçisi Efkan Öveç ve diğer şüpheli Cem Dursun yakalandı. Ancak Tolga Hakan Ceyhan ise kayıplara karıştı. Yapılan araştırmada, tetikçiyi olaydan birgün önce otele yerleştirdiği belirlenen Tolga Hakan Ceyhan hakkında yakalama ve Kırmızı Bültenle aranması çıkarıldı.

Zindaşti davasında kırmızı bültenle aranıyordu: İlhan Ünğan cinayetinde yeni gelişme

Zindaşti tarafından yurt dışına kaçırıldığı iddia edilen Tolga Hakan Ceyhan önceki gün Hakkari'nın Yüksekovası ilçesinde mahkemeye çıktı. 6 yıldır hakkında yakalama kararı ve kırmızı bülten bulunan şüpheli işlemlerin ardından Yüksekova'da adliyeden SEGBİS yoluyla İstanbul'da Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı.

Zindaşti davasında kırmızı bültenle aranıyordu: İlhan Ünğan cinayetinde yeni gelişme

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkemede iddiaları kabul etmeyen Ceyhan şöyle konuştu: "iddianameyi ve üzerime atılı suçlamaları anladım, kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum, safahat boyunca yapmış olduğum savunmalarımı tekrar ederim, herhangi bir azmettirme, plan söz konusu değildir, aniden gelişen bir olaydır, benim hiçbir iştirakim söz konusu değildir, suçlamaları kabul etmiyorum'"

İfadesinin ardından tutuklanan Ceyhan, cezaevine gönderildi.