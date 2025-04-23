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Zindaşti davasında kırmızı bültenle aranıyordu: İlhan Ünğan cinayetinde yeni gelişme
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
11:15
Zindaşti davasında kırmızı bültenle aranıyordu: İlhan Ünğan cinayetinde yeni gelişme
İstanbul Kadıköy'de 6 yıl önce 12 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürülen İlhan Ünğan cinayetinde önemli gelişme yaşandı. Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan cinayetiyle ilgili kırmızı bültenle aranan önemli isimlerinden Tolga Hakan Ceyhan İran'da yakalanmıştı. şüpheli Türkiye'ye getirildi. Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin adamı olduğu iddia edilen ve Ünğan cinayetini planlayanlardan olduğu öne sürülen Ceyhan verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı.