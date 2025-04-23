Zindaşti davasında kırmızı bültenle aranıyordu: İlhan Ünğan cinayetinde yeni gelişme

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkemede iddiaları kabul etmeyen Ceyhan şöyle konuştu: "iddianameyi ve üzerime atılı suçlamaları anladım, kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum, safahat boyunca yapmış olduğum savunmalarımı tekrar ederim, herhangi bir azmettirme, plan söz konusu değildir, aniden gelişen bir olaydır, benim hiçbir iştirakim söz konusu değildir, suçlamaları kabul etmiyorum'"

İfadesinin ardından tutuklanan Ceyhan, cezaevine gönderildi.