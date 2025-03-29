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Haberler Yaşam Zonguldak bayram namazı saati! 2025 Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:53

Zonguldak bayram namazı saati! 2025 Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Zonguldak bayram namazı saati 2025 yılı Ramazan Bayramı için takip ediliyor. İslam alemi ibadetle başlayacakları özel günlerde namazlarını eda etmek için Diyanet İşleri Başkanlığına yöneldi. Her bir il için belirlenen saatte camiler dolup taşacak. Peki; Zonguldak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, namazın kılınacağı o vakit…

Zonguldak bayram namazı saati! 2025 Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Zonguldak'ta bayram namazının kılınacağı saat şehirde yaşayanlar tarafından araştırılıyor. Oruç ibadetiyle birlikte Ramazan ayını tamamlayan İslam alemi bayram günlerine ulaşmanın sevincini yaşıyor. İşte, Diyanet ile Zonguldak bayram namazı saati 2025:

Zonguldak bayram namazı saati! 2025 Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

ZONGULDAK'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bayram namazı saatleri takip ediliyor. Zonguldak da o iller arasında. Bayramın 1. Günü olan 30 Mart Pazar sabahı kılınacak namazların vakti illere göre farklılık gösteriyor.

Zonguldak Bayram Namazı Saati: 07.11

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Zonguldak bayram namazı saati! 2025 Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı 3. Gün: 01 Nisan Salı 2025

Zonguldak bayram namazı saati! 2025 Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Zonguldak bayram namazı saati! 2025 Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı için yılda iki kez kılınan 2 rekatlık bayram namazı cuma namazının farz olduğu kişilere Hanefi mezhebine göre vacip, Şafi mezhebine göre sünettir.

Cuma namazının farz olduğu kişilerle akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkekler kast edilir.