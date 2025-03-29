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Zonguldak bayram namazı saati! 2025 Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
09:53
Zonguldak bayram namazı saati! 2025 Zonguldak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Zonguldak bayram namazı saati 2025 yılı Ramazan Bayramı için takip ediliyor. İslam alemi ibadetle başlayacakları özel günlerde namazlarını eda etmek için Diyanet İşleri Başkanlığına yöneldi. Her bir il için belirlenen saatte camiler dolup taşacak. Peki; Zonguldak'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, namazın kılınacağı o vakit…