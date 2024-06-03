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Haberler Yaşam Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinden haber var: Dikkat çeken cenaze detayı!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 22:26 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 22:26

Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinden haber var: Dikkat çeken cenaze detayı!

Zonguldak'ta Kafkametler isimli kuru yük gemisi, 19 Kasım'da fırtına nedeniyle battı. 198 gündür devam eden aramalarda 7 mürettebata ulaşılamadı. Son olarak gemi kıç parçasından zincir geçirilerek 2'ye ayrıldı. Zonguldak Valiliği, gemi hakkında yeni bir açıklama yaptı.

DHA
Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinden haber var: Dikkat çeken cenaze detayı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023'te Rusya Temryuk limanından aldığı yük ile seyir halindeyken fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpıp batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi.

Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinden haber var: Dikkat çeken cenaze detayı!

Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama- kurtarma çalışması başlattı.

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Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinden haber var: Dikkat çeken cenaze detayı!

7 MÜRETTEBAT KAYIP

Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 198 gündür devam ediyor.

Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinden haber var: Dikkat çeken cenaze detayı!

SON ÇAĞRISINDA BATTIĞINI SÖYLEDİ

Kafkametler'in ortaya çıkan son telsiz çağrısında "Ereğli pilot, Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım, askeri tarafına" dediği duyuldu. Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.

Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinden haber var: Dikkat çeken cenaze detayı!

'HERHANGİ BİR CENAZE EMARESİNE RASTLANMAMIŞTIR'

Daha önce üstünde 'Kafkametler' yazısı görülen kaptan köşkü çıkarılan gemiyle ilgili Zonguldak Valiliği açıklama yaptı.

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