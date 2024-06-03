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Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinden haber var: Dikkat çeken cenaze detayı!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
22:26
Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinden haber var: Dikkat çeken cenaze detayı!
Zonguldak'ta Kafkametler isimli kuru yük gemisi, 19 Kasım'da fırtına nedeniyle battı. 198 gündür devam eden aramalarda 7 mürettebata ulaşılamadı. Son olarak gemi kıç parçasından zincir geçirilerek 2'ye ayrıldı. Zonguldak Valiliği, gemi hakkında yeni bir açıklama yaptı.