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Haberler Yaşam Zonguldak'ta kan donduran olay! İki kedi iç organları çıkarılmış halde bulundu
Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 10:41

Zonguldak'ta kan donduran olay! İki kedi iç organları çıkarılmış halde bulundu

Akıllara durgunluk veren Zonguldak'ta yaşandı. 9 gün arayla iç organları çıkarılmış iki ölü kedi bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, "Normal bir vatandaşın o şekilde düz kesikler atması çok mümkün gözükmüyor. Bunun bu şekilde olması, kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceği anlamına geliyor." dedi.

DHA
Zonguldak’ta kan donduran olay! İki kedi iç organları çıkarılmış halde bulundu

Zonguldak'ta İncivez Mahallesi 57'nci Alay Sokak yakınlarında 11 ve 20 Mayıs tarihlerinde 2 sokak kedisi iç organları alınmış halde bulundu. İlk bulunan kedi, 'hayvan parçalamıştır' diye düşünülerek çöp kenarına bırakıldı. Daha sonra bulunan kedi ise mahallenin çocukları tarafından gömüldü.

Zonguldak’ta kan donduran olay! İki kedi iç organları çıkarılmış halde bulundu

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Kedi ölümlerinin ardından ilk ölen kedinin iç organları alınmış şekilde fotoğrafı hayvanseverler tarafından sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Zonguldak’ta kan donduran olay! İki kedi iç organları çıkarılmış halde bulundu

"BELLİ KISIMLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ"

11 Mayıs'ta beslediği kedilerin, parçalanmış kediyi dükkanının önüne taşıdığını belirten işletmeci Mehmet Toprak (34), "Yeğenim dükkandaydı, akşam dükkanın önünde duran, öldürülmüş bir kedinin fotoğrafını gösterdi bana. Küçük yavru bir kediydi, ilk olayın üstüne çok düşmedik.

Zonguldak’ta kan donduran olay! İki kedi iç organları çıkarılmış halde bulundu

Bir hayvan parçalaması tarzında bir olaydır diye düşündük. Aradan bir hafta gibi bir süre geçtiğinde aynı olayın bu sokakta başka bir kediye de yapıldığı buradaki birkaç arkadaşımız tarafından görülmüş. Veterinerlere sorduk anlayabilmek adına, bu hayvanlar boğularak öldürülmekten ziyade vücutları kesilerek, belli kısımları kesilerek öldürülmüş.

Zonguldak’ta kan donduran olay! İki kedi iç organları çıkarılmış halde bulundu

"OLAYIN ÜSTÜNE GİDECEĞİZ"

İnsan söylemek istemese dahi bu insanlar tarafından yapılmış bir işkence türü. Artık ne amaçla ne sebeple yapıldığı belli olmayan bir şey. Buradaki kamera kayıtlarına ulaşmaya çalışıyoruz, olayın kim tarafından ve nasıl yapıldığına dair. Eğer bir şeyler bulabilirsek olayın üstüne gideceğiz. Adli makamlarda aranabilecek tüm haklarımızı arayacağız. Olayın örtbas edilmemesini istiyoruz" diye konuştu.