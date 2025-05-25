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Zonguldak'ta kan donduran olay! İki kedi iç organları çıkarılmış halde bulundu
Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
10:41
Zonguldak'ta kan donduran olay! İki kedi iç organları çıkarılmış halde bulundu
Akıllara durgunluk veren Zonguldak'ta yaşandı. 9 gün arayla iç organları çıkarılmış iki ölü kedi bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, "Normal bir vatandaşın o şekilde düz kesikler atması çok mümkün gözükmüyor. Bunun bu şekilde olması, kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceği anlamına geliyor." dedi.