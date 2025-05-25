Zonguldak’ta kan donduran olay! İki kedi iç organları çıkarılmış halde bulundu

"OLAYIN ÜSTÜNE GİDECEĞİZ"

İnsan söylemek istemese dahi bu insanlar tarafından yapılmış bir işkence türü. Artık ne amaçla ne sebeple yapıldığı belli olmayan bir şey. Buradaki kamera kayıtlarına ulaşmaya çalışıyoruz, olayın kim tarafından ve nasıl yapıldığına dair. Eğer bir şeyler bulabilirsek olayın üstüne gideceğiz. Adli makamlarda aranabilecek tüm haklarımızı arayacağız. Olayın örtbas edilmemesini istiyoruz" diye konuştu.