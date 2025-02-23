Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Zonguldak’ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Meteoroloji raporuna göre Zonguldak'ta Pazartesi günü için hava sıklığının en düşük -4, en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyorken, 24 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığıyla ilgili gelişmeler öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sonrası Zonguldak Valiliğinden son dakika açıklama geldi. Peki, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi?