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Haberler Yaşam Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Zonguldak'ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:58

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Zonguldak'ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Zonguldak'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 24 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Valilikten yapılan son açıklamalar yakından takip edilirken, hava koşullarına bağlı olarak eğitimde aksama yaşanıp yaşanmayacağı araştırılıyor. Peki, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Zonguldak’ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Meteoroloji raporuna göre Zonguldak'ta Pazartesi günü için hava sıklığının en düşük -4, en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyorken, 24 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığıyla ilgili gelişmeler öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sonrası Zonguldak Valiliğinden son dakika açıklama geldi. Peki, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi?

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Zonguldak’ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

ZONGULDAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacak.

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Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Zonguldak’ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!

Ayrıca, il genelinde planlanan hizmet içi eğitimler ve e-sınavlar da ertelendi. Valilik açıklamasında, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumu hakkında da bilgi verildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan annelerin durumu, hizmetin gereklilikleri doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecek. Öte yandan, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Zonguldak’ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
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Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Zonguldak’ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
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