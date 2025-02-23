Haberler
Yaşam
Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Zonguldak'ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
Giriş Tarihi: 23.02.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
15:58
Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi? 24 Şubat Zonguldak'ta okul var mı yok mu? Valilik son dakika duyurdu!
Zonguldak'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 24 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Valilikten yapılan son açıklamalar yakından takip edilirken, hava koşullarına bağlı olarak eğitimde aksama yaşanıp yaşanmayacağı araştırılıyor. Peki, Zonguldak'ta yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…