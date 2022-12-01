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Haberler Yaşam Zorunlu kış lastiği uygulaması son durum 2022: Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, hangi araçları kapsıyor, takmama cezası ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:53

Zorunlu kış lastiği uygulaması son durum 2022: Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, hangi araçları kapsıyor, takmama cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulaması Aralık ayına girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Kış aylarında sürüş güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını azaltmak için her yıl belirli tarihler arasında kış lastiği takma zorunluluğu bulunuyor. Yağışların başlamasıyla beraber kış lastiği takma zorunluluğunun bu yıl ne zaman başlayacağı ve cezası sürücüler tarafından merak ediliyor. Peki, Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, takmama cezası ne kadar? Zorunlu kış lastiği hangi araçları kapsıyor, hususi araçlarda geçerli mi? İşte, 2022 Zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili tüm merak edilenler.

Zorunlu kış lastiği uygulaması son durum 2022: Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, hangi araçları kapsıyor, takmama cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, ne zaman başlıyor, hangi araçlarda geçerli gibi sorular yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlayarak kaza oranını düşüren kış lastiği takma zorunluluğu kış aylarında uygulamaya geçiyor. Yağışların başlamasıyla beraber zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili detaylar sürücüler tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, araçlara kar lastiği ne zaman takılacak? Zorunlu kış lastiği uygulaması hangi araçları kapsıyor? İşte tüm merak edilenler.

Zorunlu kış lastiği uygulaması son durum 2022: Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, hangi araçları kapsıyor, takmama cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 1 ARALIK'TA BAŞLADI!

Şehirlerarası karayollarında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

1 Aralık 2022 Perşembe günü (bugün) başlayan uygulama 4 ay sürecek ve 1 Nisan 2023 tarihinde sona erecek.

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Zorunlu kış lastiği uygulaması son durum 2022: Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, hangi araçları kapsıyor, takmama cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre;

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Zorunlu kış lastiği uygulaması son durum 2022: Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, hangi araçları kapsıyor, takmama cezası ne kadar?

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması son durum 2022: Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, hangi araçları kapsıyor, takmama cezası ne kadar?

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek.

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