Haberler Yaşam Zorunlu kış lastiği uygulaması son durum 2022: Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, hangi araçları kapsıyor, takmama cezası ne kadar?

Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:53

Zorunlu kış lastiği uygulaması son durum 2022: Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, hangi araçları kapsıyor, takmama cezası ne kadar?

Zorunlu kış lastiği uygulaması Aralık ayına girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Kış aylarında sürüş güvenliğini sağlamak ve trafik kazalarını azaltmak için her yıl belirli tarihler arasında kış lastiği takma zorunluluğu bulunuyor. Yağışların başlamasıyla beraber kış lastiği takma zorunluluğunun bu yıl ne zaman başlayacağı ve cezası sürücüler tarafından merak ediliyor. Peki, Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı mı, takmama cezası ne kadar? Zorunlu kış lastiği hangi araçları kapsıyor, hususi araçlarda geçerli mi? İşte, 2022 Zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili tüm merak edilenler.