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ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU! Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? İşte, fikstür
Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
11:22
Ziraat Türkiye Kupası 2024-25 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Nisan ayı başında oynanan tek maçlık çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen dört takım belli oldu. Şimdi gözler, büyük finale giden yolda yaşanacak kritik mücadelelere çevrildi. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, ZTK 2024-25 sezonu yarı final ve final karşılaşmalarının takvimi...