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Giriş Tarihi: 09.04.2025 11:22 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:22

ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU! Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? İşte, fikstür

Ziraat Türkiye Kupası 2024-25 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Nisan ayı başında oynanan tek maçlık çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen dört takım belli oldu. Şimdi gözler, büyük finale giden yolda yaşanacak kritik mücadelelere çevrildi. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, ZTK 2024-25 sezonu yarı final ve final karşılaşmalarının takvimi...

ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU! Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? İşte, fikstür

Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Çeyrek final mücadeleleri tamamlandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu: Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe adlarını son dört takım arasına yazdırdı. Çeyrek finalin en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ise gülen taraf sarı kırmızılı ekip oldu ve yarı final biletini kaptı. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, ZTK 2024-25 sezonu yarı final ve final karşılaşmalarının takvimi...

ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU! Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? İşte, fikstür

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek finalde mücadele eden takımlar arasında Konyaspor, İskenderun, Trabzonspor, Bodrumspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe yer aldı. Zorlu karşılaşmaların ardından ise Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı final ve final müsabakaları tek maç üzerinden oynanacak. Bu kritik karşılaşmaların 22, 23 ya da 24 Nisan tarihlerinden birinde yapılması planlanıyor.

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ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU! Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? İşte, fikstür

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL HEYECANI!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverleri büyük bir heyecan bekliyor.

Yarı finalde Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Diğer eşleşmede ise Konyaspor, güçlü rakibi Galatasaray ile mücadele edecek.

Final yolunda kozlarını paylaşacak takımlar, sahada büyük bir mücadeleye imza atmaya hazırlanıyor.

ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU! Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? İşte, fikstür

TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
ZTK final mücadelesi, yarı final karşılaşmasından galip gelen iki takım arasında 14 Mayıs günü gerçekleşecek.

ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU! Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? İşte, fikstür