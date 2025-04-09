ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU! Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? İşte, fikstür

Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! Çeyrek final mücadeleleri tamamlandı ve yarı finale yükselen takımlar belli oldu: Konyaspor, Trabzonspor, Galatasaray ve Göztepe adlarını son dört takım arasına yazdırdı. Çeyrek finalin en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ise gülen taraf sarı kırmızılı ekip oldu ve yarı final biletini kaptı. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, ZTK 2024-25 sezonu yarı final ve final karşılaşmalarının takvimi...