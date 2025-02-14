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Haberler Yaşam Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Şubat 2025 haftanın finalinde Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 14:55 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:57

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Şubat 2025 haftanın finalinde Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının final gününde yarışmacıların puan durumu merak ediliyor. Haftanın son gününde Makbule Yıldız Aytan evinin kapılarını diğer yarışmacılara açacak ve finalist olan isim belli olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 14 Şubat 2025 haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar…

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Şubat 2025 haftanın finalinde Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bu haftanın galibi bugün belli oluyor… 150 bin TL'lik ödülün sahibi Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 14 Şubat 2025 haftanın birincisi kim oldu sorularıyla araştırılıyor. Makbule Yıldız Aytan'ın yemekleri tadıldıktan sonra Zuhal Topal'ın da oyuyla haftanın kazananı belli olacak.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Şubat 2025 haftanın finalinde Yemekteyiz birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? (10-14 ŞUBAT 2025)
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 10-14 Şubat haftasının kazanan ismi henüz belli olmadı. Ekrana gelecek olan yeni bölümün ardından haftanın finalinde 150 bin TL'nin sahibi olan yarışmacı açıklanacak.

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Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Şubat 2025 haftanın finalinde Yemekteyiz birincisi kim oldu?

14 ŞUBAT ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU

Mehmet Aslantaş 19

Yıldız Güngör 20

Aydan Mecit 26

Tolga Akgöl 20

Makbule Yıldız Aytan (BELLİ OLMADI)

Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Şubat 2025 haftanın finalinde Yemekteyiz birincisi kim oldu?
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