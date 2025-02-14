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Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Şubat 2025 haftanın finalinde Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
14:57
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Şubat 2025 haftanın finalinde Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının final gününde yarışmacıların puan durumu merak ediliyor. Haftanın son gününde Makbule Yıldız Aytan evinin kapılarını diğer yarışmacılara açacak ve finalist olan isim belli olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 14 Şubat 2025 haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar…