Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? 14 Şubat 2025 haftanın finalinde Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bu haftanın galibi bugün belli oluyor… 150 bin TL'lik ödülün sahibi Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 14 Şubat 2025 haftanın birincisi kim oldu sorularıyla araştırılıyor. Makbule Yıldız Aytan'ın yemekleri tadıldıktan sonra Zuhal Topal'ın da oyuyla haftanın kazananı belli olacak.